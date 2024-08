Klägeranwalt - Deutsche Bank macht bei Postbank Vorschlag für Vergleich

Düsseldorf (Reuters) - Im Rechtsstreit um die Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank hat das Frankfurter Geldhaus einem Kläger-Anwalt zufolge einen Vorschlag zu einer gütlichen Beilegung des Zwists gemacht.

Den Klägern, die argumentieren, dass den Postbank-Aktionären bei der Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank vor 14 Jahren ein höherer Preis zugestanden habe, sei eine solche Offerte gemacht worden, sagt Anwalt Jan Bayer. Er wies das Angebot indes zurück. Die Deutsche Bank erklärte, sie wolle sich nicht zum Stand der Gespräche mit Klägergruppen äußern.

Das Oberlandesgericht Köln (OLG) will voraussichtlich am Mittwoch über den Fall entscheiden. Das Gericht hatte einer früheren Mitteilung des Frankfurter Instituts zufolge angedeutet, dass den Postbank-Aktionären ein höherer Preis zugestanden haben könnte. Die den Postbank-Aktionären maximal zustehende Summe belaufe sich einschließlich der rund 600 Millionen Euro seit 2010 aufgelaufenen Zinsen auf rund 1,3 Milliarden Euro. Die Bank hatte eine Rückstellung in voller Höhe von 1,3 Milliarden Euro gebildet - auch wenn der tatsächliche Betrag niedriger ausfallen könnte.

(Bericht von Tom Sims, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)