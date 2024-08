AMD auf Expansionskurs | Jackson Hole im Fokus

Die Wall Street blickt auf den rasantesten Rücklauf des CBOE Volatilitäts-Index in der Geschichte des Aktienmarktes, mit einem entsprechend starken Comeback der Leitindizes. Der S&P 500 verbuchte mit einem Anstieg von 3,9 Prozent die beste Woche seit November letzten Jahres. Der Nasdaq legte 5,3 Prozent zu, mit dem SOX-Index der Halbleiterwerte 9 Prozent im Plus. An diesem Montag sehen wir eine vorbörslich uneinheitliche Tendenz, mit wenigen für die Wall Street relevanten Nachrichten. AMD steht mit der $4,9 Mrd. Übernahme des Hardwareherstellers ZT Systems im Fokus. Das Tech-Unternehmen ist auf Server spezialisiert, die im Cloud- und AI Data Center-Bereich eingesetzt werden. Durch die Erweiterung des Angebots auf Server-Design, will AMD vor allem gegenüber NVIDIA die Positionierung verbessern. Ebenfalls im Fokus stehen die Aktien von Estee Lauder. Auch wenn das abgelaufene Quartal besser verlief als befürchtet, wurden die Aussichten für insbesondere das angebrochene Quartal erheblich gesenkt. Im Wochenverlauf steht die Jackson Hole Tagung der FED im Mittelpunkt. US-Notenbank-Chef Jerome Powell wird am Freitag um 16 Uhr MEZ eine Rede halten, in der die September-Zinssenkung besiegelt werden dürfte.



00:00 Intro | Überblick

01:05 AMD übernimmt ZT Systems

02:39 Nvidia | HP | Dell

05:40 Wochenausblick (u.a. Snowflake, Walmart)

08:05 Zinssenkung | Yen Carry Trade

09:30 Jackson Hole Tagung | Saisonalität

13:33 Estée Lauder | Boeing

16:40 Disney | Starbucks | Uber

18:25 Palo Alto | Apple | CrowdStrike | Alibaba

19:43 Tesla





