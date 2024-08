DAX Wochenausblick: Jerome Powell im Fokus – US-Rezessionssorgen nicht vom Tisch

In der neuen Handelswoche dürften Anleger insbesondere auf das alljährliche Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) blicken. Zuvor gilt es jedoch neben weiteren Reden durch Fed-Vertreter entsprechende Wirtschaftsdaten nach geldpolitischen sowie konjunkturellen Hinweisen abzuklopfen. Ob du die zuletzt wieder rückläufigen US-Rezessionssorgen weiter an Schwung verlieren, bleibt abzuwarten.

Wirtschaftssymposium in Jackson dürfte Schatten vorauswerfen – Fed-Vertreter im Blick

Die laufende Woche steht ganz im Zeichen des Wirtschaftssymposium in Jackson Hole, wenn die wichtigsten Notenbanker zusammenkommen, um unter anderem über die zukünftige Geldpolitik zu beraten. Die Veranstaltung selbst reicht von Donnerstag bis Samstag.