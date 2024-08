EQS-News: Nynomic AG: Schwierige Marktbedingungen im 1. Halbjahr / Zunehmende Geschäftsdynamik zeichnet sich jedoch bereits ab / Jahresprognose 2024 grundsätzlich bestätigt

EQS-News: Nynomic AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Wedel (Holst.), 19.08.2024

Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern).

Im ersten Halbjahr 2024 musste sich die Nynomic Gruppe in einem insgesamt äußerst herausfordernden Marktumfeld behaupten.

Der Umsatz im zweiten Quartal 2024 hat sich gegenüber dem ersten Quartal 2024 erhöht, lag jedoch auf Halbjahressicht unter dem Wert des ersten Halbjahres 2023. So belief sich der konzernweite Umsatz in den ersten sechs Monaten 2024 auf ca. Mio. EUR 47,7 (Mio. EUR 52,8; - 9,7%).

Das EBIT des ersten Halbjahres betrug ca. Mio. EUR 4,2 (Mio. EUR 4,6; - 8,7%). Die entsprechende EBIT-Marge lag mit circa 8,8% leicht über Vorjahresniveau (8,7%) und zeigt, dass es der Nynomic AG erneut gelungen ist, die Profitabilität trotz niedrigerer Umsätze aufrechtzuerhalten.

Der qualitativ hochwertige Auftragsbestand lag per 30.06.2024 mit ca. Mio. EUR 59,5 erfreulicherweise weiterhin deutlich über dem Stichtag per 31.12.2023 (Mio. EUR 53,9; + 10,4%).

Dadurch erhält das Unternehmen eine weiterhin erhöhte Planbarkeit und Visibilität für das zweite Halbjahr.

Für dieses wird, wie bereits im Vorjahr, ein deutlich überproportional starkes Wachstum erwartet, was erneut die stichtagsbezogene Volatilität innerhalb der einzelnen Quartale bestätigt.

Die sich bereits abzeichnende zunehmende Geschäftsdynamik deutet insbesondere auf ein besonders starkes viertes Quartal hin.

Das aktuelle Umfeld und damit das Geschäftsjahr 2024 ist geprägt von einer einerseits weiterhin sehr hohen Nachfrage nach den Technologien und Produkten der Nynomic Gruppe, jedoch auch von erkennbarer Zurückhaltung der Kunden in der Verbindlichkeit für die kurz- und mittelfristige Planung der Produktabrufe und neuer langfristiger Bestellungen.

Im Bereich Green Tech spüren die Kunden der Nynomic Gruppe teilweise die aktuelle Zurückhaltung der Endkunden einerseits bei der Beschaffung der hochwertigen Fahrzeuge und Anlagen als auch im Direktvertrieb in den vielfältigen Anwendungen. Demgegenüber laufen alle Entwicklungsprojekte für Produktablösungen und Neuprodukte unverändert und ohne Anpassungen der Roadmap oder der Stückzahlprognosen weiter.

Im Segment Life Science wurden planungsgemäß temporär für 2024 die Stückzahlen bei einzelnen, aber wesentlichen Bestandsprojekten reduziert. Demgegenüber erweiterte sich die Kunden- und Projektbasis insbesondere in der Medizintechnik und bei den Pharma-Anwendungen erfreulich und befindet sich im geplanten Hochlauf. Diese Projekte werden ab 2025 ihre volle Dynamik entwickeln und in den Folgejahren wesentliche Umsatzbeiträge liefern.

Das Segment Clean Tech reflektiert die Summe aus den Industrieanwendungen der Nynomic Gruppe und ist entsprechend heterogen in der Marktlage. Ein wesentlicher Teil sind alle Anwendungen im Bereich Halbleiter. Kunden für klassische Silizium-basierte Anwendungen spüren die Veränderungen im Bereich KI und Memory und die damit verbundenen Zeitverschiebungen bei Neuprojekten sowie Nach- und Aufrüstungen von Bestandsanlagen. Hier wird aktuell zum Ende des Kalenderjahres eine deutlich steigende Nachfrage prognostiziert, für die sich die Nynomic Gruppe durch entsprechende Bevorratung und Vorproduktion vorbereitet hat.

Die Nachfrage im Bereich der Anwendungen für die Compound-Halbleiter befindet sich weiter auf einem hohen Niveau und wird ganz wesentlich durch neue Projekte und die Markteinführung neuer Produkte in 2024 unterstützt. Letztere werden jedoch erst in 2025 und den Folgejahren entsprechende wesentliche Umsatzbeiträge liefern können.

Alle anderen Anwendungen im industriellen Bereich unterliegen einer hohen Nachfrage und befinden sich in Summe auf dem für 2024 geplanten Niveau. Insbesondere hier zeigt sich die Stärke der breiten Aufstellung der Technologien und Produkte der Nynomic Gruppe.

Trotz des sehr herausfordernden Marktumfeldes mit zudem zahlreichen weiteren negativen makroökonomischen und geopolitischen Einflüssen erwarten die Vorstände der Gesellschaft, Maik Müller und Fabian Peters, trotz des verhaltenen ersten Halbjahres, nach aktuellem Kenntnisstand dennoch nunmehr ein Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich sowie eine leichte EBIT-Margenausweitung.

Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen betrachtet der Vorstand der Gesellschaft das Jahr 2024 als Übergangsjahr und geht davon aus, dass die Gesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2025 mittel- und langfristig wieder auf den sehr dynamischen Wachstumspfad zurückkehren wird. Alle strategischen Ziele werden weiterhin als valide betrachtet und dementsprechend konsequent verfolgt.

Der vollständige Halbjahresbericht per 30.06.2024 steht spätestens am 30.08.2024 auf der Unternehmenswebseite zum Download bereit.

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung kombiniert mit smarten Technologien zur Aufnahme, Verarbeitung und Auswertung von Daten. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 550 Mitarbeitern global aufgestellt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG

Am Marienhof 2

22880 Wedel

www.nynomic.com

Rückfragen an:

Jochen Fischer

FISCHER RELATIONS

Neuer Wall 50

D - 20354 Hamburg

phone: + 49(0)40 822 186 380

fax: + 49(0)40 822 186 450

info@fischer-relations.de

