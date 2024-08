ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Simon Keller bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die Diskussionen um den Bundeshaushalt und womöglich geringere Finanzhilfen für die Ukraine. Die Kurssausschläge erscheinen überzogen, da die deutsche Regierung vorherige Äußerungen zur Unterstützung der Ukraine bestätigt habe. Zudem plane die G7 mit einem Anstieg der Finanzierung, was für Zuversicht sorge, mit Blick auf weitere Aufträge im Zusammenhang mit der Ukraine./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 08:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2024 / 08:11 / MESZ

