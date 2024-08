DocMorris AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Frauenfeld, 20. August 2024



Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris wächst im Rezept-Geschäft und investiert zusätzlich in Rx-Neukunden

Umsatz mit rezeptpflichtigen Medikamenten (Rx) steigt im Juli gegenüber Vorjahr

Monatliche Rx-Neukundenzahl vervierfacht

Break-even exklusiv eRx im ersten Halbjahr 2024 erreicht

Ausblick 2024 reduziert

CardLink[1] zur Einlösung von E-Rezepten treibt das Geschäft: Im Juli hat sich die Rx-Neukundenzahl erneut erhöht und gegenüber vor CardLink vervierfacht. Diese Dynamik setzte sich auch im Umsatz fort: Der Rx-Umsatz wuchs im Juli 2024 in Lokalwährung um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 36 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen Rx-Monatsumsatz des ersten Quartals 2024. Der volumenbasierte Marktanteil des E-Rezept-Geschäfts wächst kontinuierlich und liegt im Juli bereits bei 0.5 Prozent.[2] Die DocMorris-App geniesst hohe Kunden-Akzeptanz, die monatlichen Downloads sind in den letzten 12 Monaten um mehr als das Vierfache gestiegen. Der Erfolg resultiert insbesondere aus der Wirksamkeit der crossmedialen Marketingkampagne mit den «Gesundbergs».

Break-even exklusiv eRx erreicht

DocMorris setzte im ersten Halbjahr 2024 ihren Weg zur Profitabilität fort. Die weiteren strukturellen Kosteneinsparungen und Effizienzverbesserungen von insgesamt CHF 14 Mio. gegenüber Vorjahr führten zu Break-even im Geschäft exklusiv eRx. Inklusiv eRx-Marketinginvestment von CHF 13 Mio. konnte das bereinigte EBITDA auf minus CHF 20.1 Mio. leicht verbessert werden. Wie am 11. Juli 2024 kommuniziert, erhöhte sich der Aussenumsatz[3] im ersten Halbjahr auf CHF 530.1 Mio. (plus 8.4 Prozent in Lokal- bzw. 5.7 Prozent in Konzernwährung) gegenüber Vorjahr. In Deutschland stieg der Aussenumsatz um 8.9 Prozent in Lokalwährung. Das Segment Europa mit Spanien und Frankreich erreichte die Wachstums-Trendwende im zweiten Quartal (plus 3.0 Prozent). Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz um 0.6 Prozent, bei gleichzeitiger bereinigter EBITDA-Verbesserung um CHF 1.4 Mio. auf minus CHF 0.7 Mio.

TeleClinic wächst dynamisch und profitabel

Die führende Telemedizinanbieterin Deutschlands TeleClinic setzte das starke Wachstum fort. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verdoppelte sich der Umsatz. Für das Gesamtjahr wird ein Wachstum auf über CHF 10 Mio. bei sehr attraktiver Bruttomarge und zweistelliger EBITDA-Marge erwartet. Über 2'800 niedergelassene Ärzte, welche die technische Plattform aktiv nutzen, behandeln derzeit über 1.3 Millionen Fälle im Jahr. TeleClinic ist ein wichtiger Pfeiler im Gesundheitsökosystem von DocMorris, das auch mit patientenspezifischen Angeboten für chronische Erkrankungen weiter ausgebaut wird. Ihr Wachstum bestätigt die Gesundheitsökosystem-Strategie.

Liquidität weiter gestärkt

Im April 2024 refinanzierte DocMorris ihre im März 2025 fällige Wandelanleihe mit einer neuen fünfjährigen Wandelanleihe. Aus dem Verkauf des Schweizer Geschäfts erhielt DocMorris den vollständigen Earn-out von CHF 47 Mio. Per 30. Juni 2024 beliefen sich die liquiden Mittel auf CHF 195 Mio. Zusätzlich generierte der im August 2024 abgeschlossene Verkauf der Betriebsliegenschaft des Schweizer Geschäfts einen Erlös von CHF 25.6 Mio.

Ausblick

Aufgrund des Systemwechsels zum E-Rezept und der fehlenden Vorhersehbarkeit der Rx-Geschäftsentwicklung hat DocMorris im März einen indikativen Ausblick kommuniziert.

Der eingeschränkte Marktzugang bis zur Einführung der CardLink-Lösung führte zu rückläufigen papierrezeptbasierten Umsätzen und geringeren Deckungsbeiträgen. Seit Mitte April wächst das Rx-Geschäft aufgrund der erfolgreichen Neukundenakquisition kontinuierlich. Gestützt auf den Erfolg der Marketingkampagne erhöht DocMorris ihre Investitionen in die Neukundengewinnung. Das OTC-Geschäft entwickelt sich plangemäss. Daraus folgt der angepasste Ausblick für das Jahr 2024:

Erhöhung des Aussenumsatzes um 5 bis 10 Prozent, inklusive E-Rezept (vorher indikativ mehr als 10 Prozent);

Bereinigtes EBITDA von rund minus CHF 50 Mio., inklusive E-Rezept (vorher indikativ CHF 0 Mio. bis minus CHF 35 Mio.);

Investitionsausgaben von rund CHF 30 Mio. (vorher indikativ CHF 30 Mio. bis CHF 40 Mio.).

Mittelfristig wird weiterhin eine bereinigte EBITDA-Zielmarge von 8 Prozent anvisiert.

Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft)

Weitergeführte Geschäftsbereiche (ohne Schweizer Geschäft) 1.1.-30.6.2024 1.1.-30.6.2023 Bruttomarge in % des Nettoumsatzes 21.6 21.6 Bereinigtes Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen (EBITDA bereinigt) -20.1 -20.8 in % des Nettoumsatzes -4.1% -4.5% Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen

(EBITDA) -21.7 -28.1 in % des Nettoumsatzes -4.4% -6.1% Betriebsergebnis (EBIT) -44.4 -48.8 in % des Nettoumsatzes -8.9% -10.5% Unternehmensergebnis -37.9 -58.2 in % des Nettoumsatzes -7.6% -12.6%

30.6.2024 31.12.2023 Eigenkapital 399.7 430.5 in % der Bilanzsumme 43.7% 49.7% Aktive Kunden, in Mio. 10.0 9.0

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-30.6.2024 1.1.-30.6.2023 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 530.1 501.4 5.7% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 8.4% DocMorris 496.3 463.0 7.2% DocMorris in Lokalwährung 9.9% Märkte Deutschland Aussenumsatz 497.8 468.5 6.2% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 8.9% Deutschland Aussenumsatz Rx 78.1 89.5 -12.8% Deutschland Aussenumsatz Rx, in Lokalwährung -10.6% Deutschland Aussenumsatz OTC 412.3 375.7 9.7% Deutschland Aussenumsatz OTC, in Lokalwährung 12.5% Deutschland 463.9 430.0 7.9% Deutschland in Lokalwährung 10.6% Europa 32.3 32.9 -1.8% Europa in Lokalwährung 0.6%

Umsatz, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.4.-30.6.2024 1.4.-30.6.2023 Veränderung Weitergeführte Geschäftsbereiche

(ohne Schweizer Geschäft) DocMorris Aussenumsatz 267.7 252.7 6.0% DocMorris Aussenumsatz in Lokalwährung 6.5% DocMorris 250.4 235.5 6.3% DocMorris in Lokalwährung 6.8% Märkte Deutschland Aussenumsatz 250.7 236.1 6.2% Deutschland Aussenumsatz in Lokalwährung 6.7% Deutschland Aussenumsatz Rx 42.5 44.5 -4.5% Deutschland Aussenumsatz Rx, in Lokalwährung -3.8% Deutschland Aussenumsatz OTC 204.2 189.9 7.5% Deutschland Aussenumsatz OTC, in Lokalwährung 8.0% Deutschland 233.4 218.9 6.6% Deutschland in Lokalwährung 7.2% Europa 17.0 16.6 2.3% Europa in Lokalwährung 3.0%

Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation zum Halbjahresergebnis sind auf der Website als Download hier abrufbar (corporate.docmorris.com/de/ | Investor Relations | Finanzpublikationen).

Heute um 11:00 Uhr findet eine Telefonkonferenz für Analysten und Medien in Englisch statt.

Speaker: Walter Hess (CEO) and Marcel Ziwica (CFO)

Registrierungslink für Teilnehmende der Telefonkonferenz:

https://webcast.meetyoo.de/reg/I0kixM3ofqNa

Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungs-Mail mit persönlichen Einwahldaten.

Bitte wählen Sie sich ca. 5 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz ein.

Link zum Livestream der Präsentation:

https://www.webcast-eqs.com/docmorris-2024-h1

Ton und Präsentation im Webbrowser. Teilnehmende am Telefon schalten den Browser-Ton bitte stumm.

Das Playback wird nach der Konferenz unter dem gleichen Link verfügbar sein.

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1



Agenda

15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update 21. Januar 2025 Umsatz 2024 13. März 2025 Jahresergebnis 2024 und Ausblick 2025 (Conference Call/Webcast) 17. April 2025 Q1/2025 Trading Update 8. Mai 2025 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 19. August 2025 Halbjahresergebnis 2025 (Conference Call/Webcast) 16. Oktober 2025 Q3/2025 Trading Update

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit gegenwärtig 10 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

[1] CardLink ermöglicht die mobile Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) ohne PIN und des Smartphones per NFC-Technologie (Near Field Communication) zur Einlösung von E-Rezepten.

[2] DocMorris-Anteil an eingelösten E-Rezepten im Vergleich zur Gesamtzahl eingelöster E-Rezepte laut Gematikim Juli.

[3] Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren Belieferung.

