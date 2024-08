Gold - Erstmals über 2.500 USD

Die Zyklik greift dem Goldpreis Ende der Woche oftmals unter die Arme. Dieses als „Friday Gold Rush“ bekannte, saisonale Phänomen kam zuletzt bei dem Edelmetall wieder einmal voll zur Geltung. Erstmals erreichte der Goldpreis ein Niveau oberhalb der Marke von 2.500 USD. Damit gilt auch die seit Anfang April ausgeprägte Tradingrange endgültig als nach oben verlassen (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich aus der Höhe dieser Schiebezone ein Anschlusspotenzial von 175 USD bzw. ein Kursziel von 2.625 USD ableiten. Rückenwind kommt z. B. von Seiten des trendfolgenden MACD, der dem Beispiel des Aroon folgend, ebenfalls ein neues Einstiegssignal generiert hat. Neben der eingangs erwähnten saisonalen Anomalie macht auch die übergeordnete Zyklik Mut. Schließlich zählt die Phase von Ende August bis zum Jahresultimo zu den besten Gold-Perioden. Aus der großen, strategischen Untertassenformation ergibt sich langfristig sogar ein Kursziel im Bereich von 2.800 USD. Das jüngste „swing low“ in Form des Vorwochentiefs (2.364 USD) bietet sich dagegen als Stop-Loss Unterseite an. Schließlich würde ein Rebreak dieses Levels den jüngsten Vorstoß in „uncharted territory“ negieren.

Gold (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

