Gold - Warum Gold in jedes Portfolio gehört

Nach dieser ersten, überaus mutmachenden, Erkenntnis haben wir unsere Analyse im zweiten Schritt auf alle negativen Aktien-Quartale seit 1971 ausgedehnt. D. h. wir haben untersucht, welche Performance der Goldpreis grundsätzlich in schwachen 3-Monats-Perioden des S&P 500® erzielen konnte. Während die amerikanischen Standardwerte in Verlustphasen im Mittel einen Kursrückgang von 6,77 % verkraften mussten, konnte der Goldpreis in diesen Stressperioden mit einem durchschnittlichen Kurszuwachs von sogar 3,88 % dagegenhalten. Die Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg des Edelmetalls in schwachen S&P 500®-Quartalen beträgt dabei fast 61 %. Dank dieses Verhaltensmusters lassen sich Aktienverluste durch eine Beimischung von Gold auf Portfolioebene abmildern. Interessanter Nebenaspekt: Seit den 1970er-Jahren fällt die Quartalsperformance des Goldpreises (+ 2,42 % pro Quartal) sogar höher als die Wertentwicklung der amerikanischen „blue chips“ (+ 2,28 %; ohne Dividenden) aus. Per Saldo konnten wir die Versicherungsqualitäten des Goldpreises eindrucksvoll belegen. Mit einem gewissen Anteil gehört das Edelmetall damit als Stabilitätsanker in jedes Portfolio.

Gold (Quarterly)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Gold

Quelle: LSEG, tradesignal²

