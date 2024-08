Münchener Rück – Preiserhöhungen und steigende Prämieneinnahmen bescheren Branchenprimus Rekordergebnisse!

Rückversicherer profitieren weiter von steigenden Preisen und höheren Prämieneinnahmen!

Im Zuge des Klimawandels kommt es immer häufiger zu Großschadensereignissen, da wetterbedingte Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Hurricanes oder heftige Gewitter oder Dürreperioden deutlich zunehmen. Entsprechend zieht auch die Schadensbelastung für Erst- und Rückversicherer seit Jahren an. Allein in 2023 beliefen sich die Gesamtschäden aus Naturkatastrophen wie den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien laut einer Erhebung der Münchener Rück auf kumuliert rund 250 Mrd. USD, wovon knapp 95 Mrd. USD durch entsprechende Versicherungspolicen gedeckt waren. Da die Gefahr von Großschadensereignissen durch Naturkatastrophen aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels deutlich zunimmt, dürften auch die Preise für die Absicherung von Erstversicherungsrisiken vor allem in den Bereichen Schaden- und Unfall wie bereits in den vergangenen Jahren deutlich anziehen. Da gleichzeitig die Nachfrage nach qualifiziertem Rückversicherungsschutz beispielsweise bei der Abdeckung von Elementarschäden weiter zunimmt, dürften auch die Prämieneinnahmen weiter anziehen. Da die Münchener Rück ihr Exposure in margenträchtigen Segmenten wie der Absicherung von Erstversicherungsrisiken in den Bereichen Schaden und Unfall deutlich ausgebaut hat, bieten sich für den nach Prämieneinnahmen weltweit mittelfristig glänzende Perspektiven im operativen Geschäft.

Münchener Rück überzeugt mit sehr starken Q2-Zahlen!