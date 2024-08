Martin bespricht heute folgende Werte: SFC Energy, Münchener Rück, Henkel, Estée Lauder, Doc Morris, ZIM Integrated Shipping, AMD, Fabrinet, Palo Alto und Gold.

Es bleibt zum Wochenbeginn relativ ruhig an den Märkten. Die Vola und die Handelsvolumen kommen merklich zurück, die Anleger scheinen auf die Powell-Rede am Freitag zu warten. Trotzdem gibt es hier und da kräftige Bewegungen.

So crashen die Aktien von DocMorris ganz plötzlich. Rund ein Fünftel verlieren die Aktien an Wert. AMD-Aktien waren gestern allerdings gesucht. Eine Erweiterung der Geschäftsgrundlage ist hier Grund zur Freude. Palo Alto hat den Zweiflern gezeigt, dass die neue Strategie gar nicht so schlecht funktioniert und die Aktien können nachbörslich dazugewinnen.