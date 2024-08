EQS-News: Circus Group unterzeichnet eine Absichtserklärung über Lieferung von 100 Food-Robotern zur Versorgung von Geflüchtetenunterkünften

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Circus Group unterzeichnet eine Absichtserklärung über Lieferung von 100 Food-Robotern zur Versorgung von Geflüchtetenunterkünften



Die Circus Group hat eine Absichtserklärung mit dem deutschen Catering-Unternehmen FOOD.LOVE.CATERING (FLC Group) unterzeichnet, deren kumuliertes Umsatzpotenzial in den nächsten Jahren auf 20 Mio. EUR geschätzt wird

Der Koch-Roboter „Circus Autonomy One“ (CA-1) soll 2025 das bestehende Netzwerk für die Versorgung von Geflüchtetenunterkünften unterstützen

Die Zusammenarbeit startet mit einer Beta-Phase im Jahr 2025, der Einsatz soll auf mehrere Großküchen in Deutschland ausgeweitet werden

Im Einklang mit der Mission des Unternehmens, eine Zukunft zu gestalten, in der Technologie der Menschheit dient, setzt sich Circus dafür ein, dass Geflüchtetenunterkünfte zuverlässig und mit qualitativ hochwertigen Mahlzeiten in großem Maßstab versorgt werden.

Hamburg, 22. August 2024 - Circus SE (Xetra: CA1), ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse, hat eine Absichtserklärung mit der FLC Group, einem der Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung, unterzeichnet. Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Koch-Roboter „Circus Autonomy One“ (CA-1) der Circus Group in einem zweistufigen Konzept ab 2025 in Großküchen in ganz Deutschland einzuführen. Diese Küchenzentren werden den Verpflegungsbedarf von Geflüchtetenunterkünften, Notunterkünften, Altenheimen und weiteren Gemeinschaftseinrichtungen decken.

Die Zusammenarbeit beginnt mit einer Betaphase im Jahr 2025, in der ein CA-1-Roboter für die Lebensmittelproduktion in einem Küchenzentrum eingesetzt und getestet wird. Ziel dieser ersten Phase ist es, die Leistungsfähigkeit der Technologie und ihre Integration in den Betrieb von FLC Group zu testen. Im Anschluss an ein erfolgreiches Pilotprojekt planen beide Parteien, den Einsatz auf bis zu 100 CA-1-Roboter in mehreren Küchenzentren auszuweiten, um die Produktion von nahrhaften Mahlzeiten für verschiedene Geflüchtetenunterkünfte in großem Maßstab zu ermöglichen.

Die FLC Group, die derzeit monatlich mehr als 150.000 Mahlzeiten an Geflüchtetenunterkünfte und Notunterkünfte ausgibt, wird die fortschrittliche KI- und Robotertechnologie der Circus Group nutzen, um ihren Betrieb effektiver zu gestalten. Die CA-1-Einheiten sind für die Produktion von bis zu 2.000 frisch zubereiteten Mahlzeiten pro Tag auf einer kompakten Fläche von rund sieben Quadratmetern ausgelegt und werden die Effizienz, Hygiene und Konsistenz der Essensausgabe verbessern.

„Wir freuen uns sehr über die geplante Zusammenarbeit mit der FLC Group. Diese bedeutende Partnerschaft ermöglicht es uns, die Leistungsfähigkeit unserer KI-Roboter in stark frequentierten Umgebungen zu demonstrieren und gleichzeitig Menschen in Not direkt zu unterstützen. Indem wir unsere Circus-Autonomy-One-Technologie in Flüchtlingsunterkünften und anderen wichtigen Einrichtungen einsetzen, gehen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung eines gerechten Zugangs zu nahrhaften Mahlzeiten und machen einen echten Unterschied, wo es am wichtigsten ist”, sagt Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO der Circus Group.

Mit einem geschätzten kumulierten Umsatzpotenzial in Höhe von 20 Mio. EUR in den nächsten Jahren stellt diese Partnerschaft einen bedeutenden Schritt dar, um neue Maßstäbe für die Essensversorgung in gesellschaftlich relevanten Bereichen zu setzen. Die schrittweise Einführung zielt darauf ab, die Spitzentechnologie der Circus Group in den bestehenden Betrieb der FLC Group zu integrieren, um eine breite und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

Die Absichtserklärung ist nicht rechtsverbindlich und dient dazu, die Eckpunkte der künftigen vertraglichen Vereinbarung festzulegen, bis die detaillierten und rechtsverbindlichen Verträge ausgearbeitet sind.



Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an vier Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg.

Über FOOD.LOVE.CATERING/ FLC Group

Mit über 11 Standorten im ganzen Land bieten wir ein unvergleichliches kulinarisches Erlebnis, das Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erfolg macht. Bei F.L.C haben wir eine Leidenschaft für exzellente Speisen und einen ausgezeichneten Service. Unsere Expertise erstreckt sich über eine breite Palette von Veranstaltungen, von exklusiven Firmenfeiern bis hin zu glamourösen Hochzeiten und luxuriösen Galadinner bis hin zur Versorgung von Notunterkünften. Unser engagiertes Team von erfahrenen Küchenchefs, Veranstaltungsplanern und Servicemitarbeitern stellt sicher, dass jeder Anlass individuell gestaltet und perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten wird – wir stehen Ihnen mit unserem Know-how und unserer Begeisterung zur Seite. Aufgrund unserer Zertifizierung ISO:9001 über die DEKRA erfüllen wir höchste Richtlinien im Qualitätsmanagement.

Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

Deutschland

Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com

Pressekontakt:

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com

