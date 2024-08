Nasdaq-100 Index® - Dort gehalten, wo es halten musste!

Mit einem Minus von 15 % durchliefen die amerikanischen Technologietitel von Mitte Juli bis Anfang August eine scharfe Korrektur. Dennoch hat der Nasdaq-100® dort gehalten, wo er halten musste. Gemeint ist die 200-Tages-Linie (akt. bei 17.923 Punkten), die auch zukünftig eine starke Unterstützung bildet. Die dynamische Erholung der letzten Wochen lässt in den höheren Zeitebenen auf Wochenbasis ein klassisches „reversal“ entstehen, während sich im Monatschart bisher ein Candlestickumkehr-Muster in Form eines sog. „Hammers“ ergibt. Neben dem o. g. Durchschnitt der letzten 200 Tage definiert das Tief dieses besonderen Kerzenmusters bei 17.435 Punkten in Zukunft einen wichtigen „support“. Da das Technologiebarometer inzwischen mehr als 61,8 % der vorangegangenen Korrekturbewegung aufgeholt hat, gestaltet sich das Chartbild wieder deutlich freundlicher als zum Monatswechsel. Übergeordnet greift dem Nasdaq-100® dabei die von 2020 bis 2024 ausgebildete Schiebezone unter die Arme, welche langfristig ein Kursziel von 22.000 Punkten bereithält. Insbesondere ein Spurt über die Kombination aus einem Fibonacci-Level (20.673 Punkte) und dem bisherigen Allzeithoch (20.691 Punkte) würde in diesem Kontext für ein weiteres Ausrufezeichen sorgen.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.