ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für CTS Eventim auf 101 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim nach Zahlen von 99 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lara Simpson zog für den Eventvermarkter in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes Halbjahresfazit. Der Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf sei unter Einbezug der Übernahme von See Tickets zuversichtlich. Sie erhöhte leicht ihre diesjährigen Schätzungen an den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda)./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / 19:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2024 / 00:15 / BST

