Die meistgehandelten Produkte: BMW überholt Tesla

Der DAX® setzt seine Gewinnserie fort, während Anleger gespannt auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole blicken, die wichtige Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik geben könnte.

Heute stehen einige spannende Produkte bei den Anlegern hoch im Kurs. So verzeichnet der BMW Call großes Interesse. Die Verkäufe von vollelektrischen BMWs in der EU stiegen im Juli um etwa ein Drittel während die Auslieferungen von Tesla dagegen um etwa 16 % sanken. Obwohl Tesla immer noch Spitze in der Jahresverkaufsrangliste ist, überholt BMW erstmals in einem Monat Tesla und ist im Juli die Nummer Eins in Europa. Insgesamt kühlt die Nachfrage nach EVs aber weiter ab. BMW schaffte es dennoch, dem Trend zu trotzen, dank der robusten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wie dem i4 und iX1, die ähnliche Modelle von Mercedes und Audi deutlich übertrafen.

Auch der LVMH Long wird erneut rege gehandelt, nachdem Exporte von Armbanduhren im Vergleich zum Vorjahr kräftig stiegen. Besonders positiv entwickelte sich der US-Markt und die Exporte nach Japan. Coinbase hat die Einführung unbefristeter Futures-Kontrakte für Render (RENDER), Saga (SAGA) und Threshold (T) angekündigt. Der Handel mit diesen Kontrakten soll am 29. August 2024 beginnen. Sie schlagen bereits jetzt Wellen, stärken das Vertrauen der Anleger und sorgen für positive Preisbewegungen dieser Token. Auch der Faktor Optionsschein Long auf den Wert erfährt zuspruch.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HC68C4 5,18 18546,07 Punkte 19067,238682 Punkte 34,30 Open End DAX® Put HD75XV 1,67 18559,00 Punkte 18706,956404 Punkte 116,41 Open End Hannover Rück Put HD3Z78 0,85 252,60 EUR 260,343993 EUR 25,10 Open End DAX® Put HD7CWQ 0,95 18562,50 Punkte 18603,993579 Punkte 242,68 Open End Silber Put HD7794 1,55 29,44 USD 31,10984 USD 17,14 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 10:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag BMW Call HD7FCA 0,62 84,03 EUR 85,00 EUR 13,67 19.03.2025 Amazon.com Call HC723F 1,27 177,31 USD 200,00 USD 12,44 18.06.2025 Amazon.com Call HD7QUR 2,74 177,31 USD 165,00 USD 5,83 18.06.2025 DAX® Call HD14G8 1,21 18591,00 Punkte 20000,00 Punkte 167,64 17.12.2024 DAX® Call HD1GM0 3,29 18591,00 Punkte 20000,00 Punkte 60,22 18.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 11:22 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HC01NB 0,79 18591,50 Punkte 17571,98775 Punkte 20 Open End LVMH Long HC3WX4 3,50 677,10 EUR 452,119254 EUR 3 Open End Coinbase Long HD7NZ1 16,46 201,80 USD 158,789144 USD 5 Open End DAX® Short HC3TKP 0,47 18619,50 Punkte 20343,232122 Punkte -10 Open End Sixt Long HC3WYC 1,03 64,05 EUR 42,544555 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.08.2024; 11:51 Uhr;

