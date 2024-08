Diese Aktie hat sich gerade erst ver-4-facht in meinem Depot und ich glaube: Sie wird das nochmal tun!

Eine Aktie, die sich ver-4-facht hat? Na klar: Hierbei handelt es sich um eine interessante Growth-Story. Um die Katze aus dem Sack zu lassen: Es handelt sich um die Anteilsscheine von Axon Enterprise (WKN: A2DPZU). Mit einem Kursplus von 312 % zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels bin ich überaus zufrieden.

Ich möchte allerdings zwei weitere, spannende Perspektiven mit dir teilen: Meine erste Investition von 1.000 Euro hat sich mittlerweile mehr als verfünffacht. In die Anteilsscheine habe ich bei einem Aktienkurs von ca. 60 Euro das erste Mal investiert.

Besonders wichtig ist jedoch der zweite Aspekt: Auch wenn die Aktie von Axon Enterprise sich mittlerweile ver-4-facht hat, so glaube ich, dass sie genau das noch einmal tun kann. Nicht jetzt, nicht in der nächsten Woche. Aber möglicherweise in den kommenden fünf oder zehn Jahren. Betrachten wir die Ausgangslage. Sowie den Auslöser für das jüngste, starke Kursplus.

Axon Enterprise: Darum hat sich die Aktie gerade ver-4-facht

Alleine in den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie von Axon Enterprise jedenfalls um ca. 28 % zulegen. Das entspricht einem um 72 Euro höheren Aktienkurs, als in der Woche zuvor. Natürlich hat das die Gesamtrendite von 312 % erst ermöglicht gemacht, wobei Axon Enterprise schon seit geraumer Zeit ein klarer Gewinner in meinem Depot ist.

In der letzten Woche kletterte die Aktie jedoch so deutlich, weil es neue Zahlen gegeben hat. Axon Enterprise konnte den Umsatz um 35 % im Jahresvergleich auf 504 Mio. US-Dollar steigern. Zudem lag das Nettoergebnis bei 41 Mio. US-Dollar. Das US-Unternehmen, das sich auf Sicherheitsprodukte wie Taser, Bodycams und digitale Beweismittel-Plattformen spezialisiert hat, wächst daher inzwischen profitabel.

Die Aktie von Axon Enterprise hat sich daher auch ver-4-facht, weil es seit geraumer Zeit zweistellige Umsatzwachstumsraten bei einem steigenden Nettoergebnis gibt. Aber auch die Prognose für das Gesamtjahr ist ein Mitgrund. Das Management erhöhte nämlich das Umsatzziel auf einen Korridor zwischen 2,0 und 2,05 Mrd. US-Dollar. Zuvor ist das Management nicht einmal von der 2 vor dem Komma ausgegangen.

Alles in allem: Ein überaus starkes Wachstum. Axon Enterprise besitzt zudem starke Margen im eigenen Geschäft. Bei Tasern, Bodycams und der Software- und Cloud-Sparte liegt die Bruttomarge bei 60,3 %. Alleine das zeigt, dass das US-Unternehmen jetzt eine Phase erreicht hat, in der man überproportional skalieren kann. Profitables Wachstum sollte jedenfalls bleiben.

Der Pfad zur weiteren Rendite!

Ein weiteres Detail aus dem zweiten Quartal: Axon Enterprise ist mittlerweile mit seinen Tasern, Bodycams und SaaS-Lösungen 90 Ländern der Welt vertreten und hat bereits 6.000 Städte in den USA von seinen Produkten überzeugt. Das ist eine starke Markdurchdringung, die jetzt eben mit ca. 2 Mrd. US-Dollar Umsatz pro Jahr honoriert wird. Aber das jetzige operative Fundament sollte erst der Anfang sein.

Axon Enterprise adressiert nach eigenen Angaben einen Gesamtmarkt, dessen Volumen bei ca. 50 Mrd. US-Dollar pro Jahr liegen sollte. Mit den jetzigen ca. 2 Mrd. US-Dollar Jahresumsatz hat das Management gerade erst 4 % dieses Richtwerts eingenommen. Es existiert daher noch jede Menge Potenzial, um zu wachsen. Und zugleich auch profitabel weiter zu wachsen.

Alleine der letzte Absatz stimmt mich daher absolut zuversichtlich: Die Aktie von Axon Enterprise besitzt eine gute Chance, sich noch einmal zu ver-4-fachen. Nicht von heute auf morgen. Aber eben im Laufe der Zeit.

Der Artikel Diese Aktie hat sich gerade erst ver-4-facht in meinem Depot und ich glaube: Sie wird das nochmal tun! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Aktienwelt360 2024