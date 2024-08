Fonds lieben diese Tech-Aktie

Die AppLovin Corporation baut eine softwarebasierte Plattform für Werbetreibende auf, um die Vermarktung und Monetarisierung ihrer Inhalte in den Vereinigten Staaten und international zu verbessern. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software-Plattform und Apps. Das zweite Quartal der AppLovin Corporation zeichnete sich durch ein atemberaubendes Umsatzwachstum und einen beeindruckenden operativen Leverage aus, da das Management sowohl auf Expansion als auch auf Kostendisziplin setzte. Das Wachstum schwächt sich zwar etwas ab, aber mit einem erwarteten Umsatzanstieg zwischen 15 und 30 Prozent und einem erwarteten Gewinnanstieg um 50 bis 200 Prozent in den nächsten drei Quartalen ist die Aktie mit einem KGV von 20 für die nächsten 12 Monate nicht teuer.

