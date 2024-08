Mit 5.000 Euro und Sparplan zur Million: So geht’s!

Sparpläne boomen, das weiß jedes Kind. Ebenso, dass Sparpläne einen wichtigen Beitrag zur Altersvorsorge leisten. Doch welchen Sparplan soll man wählen?

Die Möglichkeiten sind hier vielfältig, wie aufmerksame Leserinnen und Leser von Aktienwelt360-Artikeln in der Vergangenheit sicher schon festgestellt haben. Als ein Standardmaß hat sich hier ein ETF-Sparplan auf den MSCI World Index herauskristallisiert.

Die MSCI World-Familie

Dieser Index umfasst 1430 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Alternativ gibt es noch den MSCI Emerging Markets Index und den MSCI All Country World Index mit der Abkürzung ACWI.

Gerade der MSCI World zeichnet sich über Jahrzehnte durch eine außerordentlich attraktive Durchschnittsrendite aus. Konkret wurde mit dem MSCI World seit 1988 eine jährliche Rendite von 8,5 % erzielt, was durchaus respektabel ist und für einen deutlichen Netto-Vermögenszuwachs steht.

Nur der Emerging Markets Index konnte ihn langfristig mit einer Durchschnittsrendite von 9,6 % übertrumpfen. Allerdings konnte die Performance in der jüngeren Vergangenheit aufgrund der angespannten politischen Lage zwischen Russland/China und den westlichen Ländern keineswegs überzeugen. Über zehn Jahre steht beispielsweise nur ein Wertzuwachs von 3,18 %.

Sparplan-Beispiele

Doch zurück zum Eingangsbeispiel: Wozu führt ein Startkapital aus fünftausend Euro und ein Sparplan von jeweils 100 Euro monatlich mit einer angenommenen Rendite des MSCI World Index der letzten Jahrzehnte?

Um eine Antwort zu erhalten, werfen wir einmal den Aktienwelt360-Zinseszinsrechner an. Und das Ergebnis folgt nach Eingabe der Variablen prompt: 88.260,13 Euro. Beeindruckend ist, dass aus doch überschaubaren Beträgen nach zwei Jahrzehnten ein fast sechsstelliger Betrag wird.

Verlängert man den Zeitraum auf 40 Jahre, so ergibt sich bereits ein Wert von 534.530,31 Euro. Einer Verdoppelung des Zeitraums steht eine Versechsfachung des Endkapitals gegenüber. Das klingt attraktiv.

Erklären lässt sich dies mit dem Zinseszinseffekt. Albert Einstein bezeichnete ihn bereits zu Lebzeiten als das achte Weltwunder. Und tatsächlich ist er es, der dem Anleger zu Wohlstand verhilft.

Der Trick: Nicht nur die ursprünglichen Einlagen, sondern auch die erwirtschafteten Zinsen, die immer wieder reinvestiert werden, sorgen für ein exponentielles Wachstum. Wichtiger ist jedoch die Kombination aus Sparsamkeit, Disziplin und Zeit. Genau sie sind – zusammen angewendet – die Grundvoraussetzungen für Wohlstand im Alter.

Der Sparplan zum Millionär

Drehen wir weiter an unseren Stellschrauben und erhöhen die Sparrate auf 250 Euro. Das Ergebnis nach 40 Jahren: 1.140.328,16 Euro.

Unglaublich, aber wahr! Mit dieser Kombination wird man nach weniger als einem halben Jahrhundert automatisch Millionär. Die anfänglichen 5.000 Euro spielen dabei fast keine Rolle. Würde man sie weglassen, bliebe am Ende immer noch ein siebenstelliger Betrag übrig.

Fazit

Die Macht der Finanzmärkte kann heute jeder Normalbürger für sich nutzen – dank Etablierung kostengünstiger ETFs. Grundvoraussetzung ist, dass man früh genug mit dem Aktiensparen beginnt und dieses System über Jahrzehnte beibehält. Der Autopilot “Sparplan” führt schließlich dazu, dass aus recht überschaubaren monatlichen Beträgen im Idealfall nach 40 Jahren ein Vermögen im siebenstelligen Bereich entsteht.

