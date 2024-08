Sehr gutes Halbjahresergebnis der Gruppe Vaudoise Versicherungen dank höherer Anlageerträge

Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Mot-clé supplémentaire

Lausanne, 27. August 2024 – Im ersten Halbjahr 2024 hat die Gruppe Vaudoise Versicherungen einen Nettogewinn von CHF 81,2 Millionen (+ 15,9 %) verzeichnet, CHF 11,1 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Umsatz entwickelt sich positiv und steigt um 8,1 % auf CHF 1’053,1 Millionen. Das Nichtleben-Geschäft verzeichnet einen Zuwachs von 5,3 %, was über dem Schweizer Marktdurchschnitt liegt, und die Schadenbelastung beträgt CHF 407 Millionen (+ CHF 40 Millionen). Die Prämien im Einzelleben verzeichnen einen Anstieg von 46,4 % dank der Vermarktung einer Trendvalor-Tranche im ersten Halbjahr. In die Halbjahresrechnung wird zum ersten Mal die im April 2024 erworbene Firma Prevanto integriert.

«Unser Unternehmen verzeichnet dank positiven Märkten ein sehr gutes erstes Halbjahr. Die Schadenbelastung ist insbesondere aufgrund der wetterbedingten Schäden im Tessin, im Oberwallis und im Seeland höher als in der ersten Jahreshälfte des letzten Jahres. Wir zeigen uns dank unserem Geschäftsmodell und unserer genossenschaftlichen Strategie widerstandsfähig. Darüber hinaus führen wir unsere digitale Transformation weiter, um unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu bedienen und auf ihre Bedürfnisse einzugehen», erklärt Jean-Daniel Laffely, CEO der Gruppe Vaudoise Versicherungen.Wachstum im Nichtleben-Geschäft Bei den Nichtleben-Versicherungen verzeichneten die gebuchten Prämien in der Deutschschweiz einen starken Anstieg von 5,9 %. Dies bestärkt die Entwicklungsstrategie in dieser Region. Diese erfreulichen Ergebnisse sind vor allem auf die Leistung der Agentur- und Direktionsbroker sowie den Beraterinnen und Berater zurückzuführen. Die Sachversicherungen wachsen um sehr erfreuliche 5,4 %. Die Motorfahrzeug- und Haftpflichtversicherungen entwickeln sich ebenfalls positiv. Das erste Halbjahr ist gekennzeichnet durch eine leicht höhere Schadenbelastung aus Elementarereignissen. Weiterhin übt die Teuerung der Leistungen einen Druck auf die Schadenbelastung aus, wenn auch weniger stark als noch im Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2024 beträgt das Wachstum bei den Personenversicherungen Nichtleben gute + 8,4 %, davon 9,8 % in der Krankenversicherung und 6,4 % in der Unfallversicherung. Diese Entwicklung ist auf eine Anpassung der Prämien, eine Erhöhung der versicherten Löhne im Schweizer Markt und den Abschluss von Neugeschäften zurückzuführen. Rund 3,2 % mehr Unternehmen im Vergleich zu 2023 haben die Kranken- und/oder Unfallversicherung ihrer Mitarbeitenden der Vaudoise anvertraut. Bei den Personenversicherungen Nichtleben gibt es im ersten Halbjahr das grösste Wachstum in der Deutschschweiz (+ 9,1 %) und bei den Brokerkanälen. Die Bruttoschadenbelastung liegt bei CHF 414,4 Millionen gegenüber CHF 365,3 Millionen per 30. Juni 2023. Die Combined Ratio im Nichtlebengeschäft bleibt leicht profitabel, trotz der höheren Schadenanzahl und Schadenbelastung (30. Juni 2024: 98,3% gegenüber 96,6% am 31. Dezember 2023). Die Direktion verfolgt diese Aspekte sehr aufmerksam.Wachstum bei den Lebensversicherungen Bei den Lebensversicherungen ist das Prämieninkasso im ersten Halbjahr 2024 um 46,4 % gestiegen. Hauptgrund dafür ist die Vermarktung einer neuen Tranche des Produkts TrendValor am Ende des ersten Halbjahrs. Im letzten Jahr hat die Gruppe im zweiten Halbjahr eine Tranche lanciert. Der Erfolg des Produkts SerenityPlan trägt ebenfalls zu diesem Wachstum bei. Bei den periodischen Prämien weist die Gruppe bei den Todesfall- und Invaliditätsprodukten gute Umsätze aus. Die Ergebnisse im Bereich Vorsorge fallen hingegen im Vergleich zu 2023 tiefer aus.Erfreuliche Anlageergebnisse Vor dem Hintergrund positiv gestimmter Finanzmärkte hielt die Gruppe an ihrer Politik der Anlagenallokation fest, die hauptsächlich auf festverzinsliche Anlagen und zusätzlich Immobilien und Wertschriften mit variablem Ertrag ausgerichtet ist. Im ersten Halbjahr 2024 hat die Vaudoise ihre Allokation zugunsten von variablen Erträgen angepasst, bleibt aber defensiv. Der nicht annualisierte Anlageertrag gemäss Erfolgsrechnung beläuft sich per 30. Juni 2024 auf 1,9 % und liegt damit klar über dem Wert des ersten Halbjahrs 2023 (1,7 %). Die Anlageperformance zum Marktwert liegt am 30. Juni 2024 bei 4,0 %, und bleibt damit stabil im Vergleich zum Vorjahr. Alle Anlagenklassen tragen positiv zur Performance bei, wobei im ersten Halbjahr eine Aufwertung der Wechselkurse gegenüber dem CHF zu beobachten war.Finanzielle Stabilität: Positive Entwicklung des Eigenkapitals Am Ende des ersten Halbjahres 2024 belief sich das Eigenkapital der Gruppe auf CHF 2,5 Milliarden und nahm damit um 5,5 % (CHF 129,5 Millionen) gegenüber Ende 2023 zu. Diese positive Entwicklung ist auf die gute Performance der Börsenmärkte zurückzuführen, die sich direkt auf das Eigenkapital der Gruppe auswirkt.



Die SST-Quote bleibt per 30. Juni 2024 weiterhin sehr solide bei 331,4 %, liegt jedoch leicht unter dem Wert vom 31. Dezember 2023 (- 2,6 Punkte). In Sachen Kundenzufriedenheit bestätigt die Vaudoise ihre Positionierung im Markt und befindet sich gemäss mehreren Umfragen einmal mehr unter den Top 3 der Versicherungen auf dem Markt.Ausblick Die guten Ergebnisse dieses Halbjahres sind eine solide Ausgangsbasis, um die zweite Jahreshälfte anzugehen. Die Gruppe erwartet im Nichtleben-Bereich für 2024 ein weiteres Wachstum. Die Jahres-Schadenbelastung hängt von den Elementarschäden im zweiten Halbjahr 2024 ab. Die Hagelereignisse Anfang August werden zwar Auswirkungen auf die Schadenbelastung haben, sind aber bisher weniger stark als in den Jahren 2021 und 2023. Die Komplementärstrategie der Gruppe verläuft nach wie vor erfolgreich. Trotz der Volatilität der Märkte zu Beginn des zweiten Halbjahres hält die Vaudoise an ihrer kohärenten strategischen Asset Allocation fest, die im Einklang mit ihrer Risikofähigkeit steht.

Weitere Informationen: Die vorliegende Pressemitteilung und der Halbjahresbericht 2024 (auf Französisch) sind auf der Website der Gruppe Vaudoise einsehbar.

• Pressemitteilung

• Halbjahresbericht 2024 (FR)



Konsolidierte Kennzahlen 30.06.2024 30.06.2023 (nicht geprüft) (in Millionen CHF) Erfolgsrechnung Umsatz 1’053,1 974,3 - Gebuchte Bruttoprämien Nichtlebengeschäft 955,1 907,2 - Gebuchte Bruttoprämien Lebengeschäft 77,4 52,8 - Ertrag aus Dienstleistungen 20,6 14,3 Allgemeine Kosten 190,0 178,1 Gewinn der Periode 81,2 70,0 Combined Ratio Nichtleben 98,3 % 94,8 % Anlageertrag in der Erfolgsrechnung (nicht annualisiert)

1,9 % 1,7 % Bilanz 30.06.2024 31.12.2023 Versicherungstechnische Rückstellungen brutto 5’882,3 5’506,9 Kapitalanlagen 8’053,3 7’981,6 Eigenkapital (vor Gewinnverteilung) 2’469,0 2’339,5 Ertrag des Eigenkapitals (annualisiert) 6,6 % 5,7 %

Kontakt für Medienschaffende: Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,pmatthey@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 900 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. 2024–2025 verteilt sie so CHF 37 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Vaudoise Assurances Place de Milan 1001 Lausanne Schweiz Telefon: 0216188080 E-Mail: info@vaudoise.ch Internet: www.vaudoise.ch ISIN: CH0021545667 Valorennummer: 2154566 Börsen: SIX Swiss Exchange

