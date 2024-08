StaRUG: Rettung für Unternehmen oder Gefahr für Aktionäre? Chancen und Herausforderungen!

► Darum geht's im Video: In diesem Video tauchen "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) und C.W. Röhl (Investor und Buchautor) in das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG) ein und beleuchten die Konsequenzen dieses Gesetzes für Unternehmen und Aktionäre in Deutschland. Ursprünglich konzipiert, um Firmen vor der Insolvenz zu schützen und Arbeitsplätze zu sichern, birgt das StaRUG auch mögliche Gefahren – insbesondere für Kleinaktionäre.



Timestamps:

00:00 ► Das Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG)

01:24 ► Missbrauch des StaRUG: Enteignung von Streubesitzaktionären und Chance auf Wertaufholung für Großaktionäre

08:16 ► Die Notwendigkeit einer Modifizierung des Gesetzes für Gerechtigkeit und Gleichbehandlung

13:24 ► Auswirkungen auf die Aktienkultur

21:31 ► Bedeutung eines gut entwickelten Kapitalmarkts für die Volkswirtschaft



🕐 Das Video wurde am 27.08.2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.