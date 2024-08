Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wenig bewegt - Anleger warten auf Nvidia-Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zuletzt wieder kleinen Gewinnen tut sich für den Dax am Mittwoch zunächst wohl wenig. Die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia , der ein Trendsetter des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) ist.

Tags zuvor hatte der Dax erstmals seit Mitte Juli die Marke von 18.700 Punkten überwunden, wenn auch nur kurzzeitig. Seit dem Kurseinbruch zu Monatsbeginn gewann der Dax fast zehn Prozent. Ob sich der Vorstoß in Richtung Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkten fortsetzt, wird wohl zunächst von den Nvidia-Signalen abhängen. Noch hängt der Dax jedenfalls an seinem Korrekturtrend aus dem Rekord und dem Zwischenhoch Mitte Juli.

Der X-Dax deutet für den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein kleines Plus von gut 0,1 Prozent auf 18.710 Punkte an. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird nur geringfügig stärker gesehen.

Unter den Einzelwerten fallen vor allem die Aktien von Aroundtown mit vorbörslichen Kursgewinnen auf. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist schrieb im ersten Halbjahr zwar wieder rote Zahlen. Für das operative Geschäft im laufenden Jahr wird das Unternehmen aber zuversichtlicher. Das Management peilt 2024 nun ein Ergebnis nun 290 bis 320 Millionen Euro an und damit am oberen und unteren Ende der Spanne jeweils zehn Millionen Euro mehr.

Ebenfalls einen Blick wert sind Delivery Hero . Der Chefwechsel beim Delivery-Hero-Großaktionär Prosus wecke Fusions- und Übernahmefantasien, schrieb JPMorgan-Experte Marcus Diebel. Überhaupt sieht er die europäischen Essenslieferdienste wieder mehr en vogue, nachdem sie endlich die Gewinnschwelle erreicht hätten und Barmittelzuflüsse erzielten./ag/mis