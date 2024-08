Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: RedFish LongTerm Capital S.p.A. - von GBC AG 28.08.2024 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu RedFish LongTerm Capital S.p.A. Unternehmen: RedFish LongTerm Capital S.p.A. ISIN: IT0005549354 Anlass der Studie: Managementinterview Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,92 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker 'RFLTC strebt an eine Marktkapitalisierung von 150 Millionen Euro zu erreichen indem zusätzliches Kapital aufgenommen wird und der Fokus auf neue Akquisitionen gelegt wird." RedFish LongTerm Capital S.p.A., mit Sitz in Mailand, ist eine Industrieholdinggesellschaft, die sich auf Investitionen in familiengeführte italienische KMU konzentriert. Das Unternehmen fokussiert sich auf etablierte Firmen mit erheblichem Wachstumspotenzial und der Möglichkeit zur Expansion in nationale und internationale Märkte. GBC AG: Können Sie einen Überblick über RedFish LongTerm Capital S.p.A. geben? RedFish LongTerm Capital S.p.A. (RFLTC) ist eine börsennotierte Investmentholdinggesellschaft, die sich auf Investitionen in familiengeführte KMU mit industriellem Schwerpunkt spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2020 von Paolo Pescetto, Andrea Rossotti und der Familie Bazoli Gitti, verfolgt RFLTC eine langfristige Investitionsstrategie. Das Unternehmen erwirbt sowohl qualifizierte Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen, häufig im Rahmen von Club Deals. Unsere Strategie fokussiert sich auf Investitionen in Unternehmen, bei denen unser Expertenteam durch gezielte Unterstützung und M&A-Aktivitäten einen erheblichen Mehrwert schaffen kann. Wir legen besonderen Wert auf Marktchancen, bei denen unsere Expertise und Erfahrung zur Umsetzung von Wachstumsstrategien durch M&A-Bewegungen beitragen können. RFLTC strebt danach, den Wert der Investitionen zu erhalten und zu maximieren. Dies erreichen wir durch eine effiziente Kostenstruktur und ein Vergütungssystem, das an die Steigerung des Unternehmenswertes durch Aktienoptionspläne gebunden ist. Zudem basiert unsere Anreizstruktur auf der Ausschüttung von Dividenden an unsere Aktionäre. GBC AG: Welche Hauptkriterien verwendet RedFish LongTerm Capital zur Identifizierung und Auswahl von Zielunternehmen für Akquisitionen? RedFish LongTerm Capital (RFLTC) agiert als langfristiger Industriepartner für seine Tochtergesellschaften und verfolgt eine Wachstumsstrategie ohne festgelegte Ausstiegsfristen. Die Finanzierung erfolgt durch gezielte Kapitalerhöhungen, ohne auf vorab zugesagte Investorengelder angewiesen zu sein. Dieser Ansatz ermöglicht es RFLTC, Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern aufzubauen, die statt kurzfristiger Private-Equity-Investoren langfristige Partnerschaften suchen. Ziel ist es, diese Unternehmen auf einem sicheren Weg zu organischem und anorganischem Wachstum zu begleiten, einschließlich grenzüberschreitender M&A-Transaktionen. Dank unseres langfristigen Anlagehorizonts kann RFLTC Investitionen zu attraktiven Einstiegsmultiplikatoren (derzeit im Durchschnitt 4,96x EV/EBITDA) tätigen. Unternehmer profitieren von der Möglichkeit, durch eine langfristige Partnerschaft mit RFLTC und unserer Branchenexpertise nachhaltige Werte zu schaffen. Unser Fokus liegt auf familiengeführten KMU, die in Nischenmärkten tätig sind und über erhebliches Geschäfts-Know-how verfügen. Hier kann das RFLTC-Team seine Erfahrung gezielt einsetzen, um das Wachstum durch M&A-Strategien voranzutreiben. GBC AG: Können Sie Details zu Ihren jüngsten Akquisitionen geben und erklären, wie diese Akquisitionen in Ihre Gesamtinvestitionsstrategie passen? Die jüngste Akquisition von RFLTC ist eine 15%ige Minderheitsbeteiligung an INDUSTRIE POLIECO MPB S.p.A. Die 1977 gegründete Polieco Group ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Norditalien und der führende Hersteller von doppelwandigen Wellrohrsystemen aus Polyethylen in Italien. Neben Rohrsystemen produziert das Unternehmen auch Harze für Rohrbeschichtungen und den Verpackungssektor. Im Jahr 2023 erzielte die Polieco Group einen Umsatz von 200 Millionen Euro, ein EBITDA von 45 Millionen Euro und eine Nettofinanzposition von null. Das Geschäftsmodell des Unternehmens gliedert sich in zwei Bereiche: * Rohrleitungssysteme (58% des Umsatzes): Fokus auf die Entwicklung und Herstellung von Leitungen für Elektro- und Telekommunikationsinstallationen in Wohngebäuden sowie auf Rohrleitungslösungen für Abwassersysteme ("Ecopal"-Systeme) und Schachtabdeckungen. * Kunstharze (42% des Umsatzes): Spezialisiert auf die Herstellung von Harzen für die Auskleidung von Öl- und Gaspipelines sowie auf Klebstoffe für verschiedene Branchen, einschließlich Lebensmittelverpackungen, Kosmetik und Pharmazeutika. Diese Übernahme passt ideal zu unserer Strategie aufgrund: (i) des attraktiven Einstiegsmultiplikators, den wir verhandelt haben, (ii) des Potenzials für eine grenzüberschreitende M&A-Strategie in Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management und (iii) der geringen Verschuldung des Unternehmens und seiner hohen Cashflow-Generierung in einem spezialisierten Markt. GBC AG: Können Sie die strategische Bedeutung und die Leistung einiger Ihrer wichtigsten Portfoliounternehmen näher erläutern? Eines der zentralen Portfoliounternehmen von RFLTC ist Movinter S.p.A., über das RFLTC ein Aggregationsprojekt im Eisenbahn- und Schifffahrtssektor vorantreibt und dabei sein umfangreiches industrielles Fachwissen einbringt. Movinter, ein vollständig im Besitz von RFLTC befindliches Unternehmen, wurde im April 2023 übernommen. Das Unternehmen erwirtschaftete damals einen Umsatz von 22 Millionen Euro und ist auf die Produktion von Leichtbauelementen für Eisenbahn- und Bahn-Waggons spezialisiert. Im November 2023 erwarb Movinter Six Italia, ein Unternehmen mit einem Umsatz von 15 Millionen Euro, das auf Spezialmaterialien für die Eisenbahn- und Schiffsindustrie spezialisiert ist. Im Juni 2024 folgte die Übernahme von Saiep S.r.l., einem weiteren Unternehmen mit einem Umsatz von 15 Millionen Euro, das elektrische Lösungen für Eisenbahnzüge, insbesondere Verkabelungen, anbietet. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, eine integrierte Gruppe zu schaffen, die Produktions- und Produktsynergien nutzt, um von der Bereitstellung einzelner Produkte auf das Angebot komplexer Baugruppen überzugehen. Der "One-Stop-Shop"-Ansatz positioniert Movinter als zentralen Ansprechpartner für große Kunden wie Hitachi und Alstom. Mit den Übernahmen von Six Italia S.p.A. und Saiep S.r.l. erwartet die Gruppe nun einen konsolidierten Jahresumsatz von über 60 Millionen Euro. GBC AG: Welche spezifischen Strategien verfolgt RedFish LongTerm Capital, um innerhalb seiner Portfoliounternehmen Werte zu schaffen? Unsere Strategie konzentriert sich auf (i) grenzüberschreitende M&A durch einen Add-on-Ansatz, (ii) internationale Expansion und (iii) strategische Beratung durch unsere Branchenexperten. Wir priorisieren auch (iv) die Stärkung von Governance- und Managementstrukturen und (v) die Förderung des ESG-Bewusstseins in unseren Portfoliounternehmen. GBC AG: Wie lange halten Sie typischerweise Investitionen, und wie gehen Sie bei Exits vor? RFLTC hat ein einzigartiges industrielles Holdingmodell entwickelt, das sich deutlich von traditionellen Private-Equity-Fonds wie SICAF, ELTIF, SGR oder Finanzholdinggesellschaften unterscheidet. Obwohl RFLTC in ähnlichen Bereichen wie Kapitalbeschaffung und Unternehmensakquisitionen zur Wachstumsförderung tätig ist, liegt der Fokus des Unternehmens eindeutig auf dem Erwerb von familiengeführten KMU oder Unternehmen, die einen Generationswechsel durchlaufen und für weiteres Wachstum und Entwicklung bereit sind. Besonders hervorzuheben ist der praxisorientierte Ansatz von RFLTC zur Verbesserung der operativen Fähigkeiten seiner Portfoliounternehmen. Dieser umfasst die Besetzung wesentlicher Positionen wie des CFOs mit umfassender Expertise im Finanz- und Bankwesen, die Einführung eines robusten Managementkontrollsystems, die Ernennung eines Managers, der direkt an den Eigentümer berichtet, sowie die Einstellung eines internationalen Vertriebsexperten. Zudem wird ein ESG-Unterstützungsausschuss eingerichtet, der derzeit gruppenweit standardisiert wird. Solche Funktionen sind in Unternehmen ähnlicher Größe oft nicht vorhanden. Die Fähigkeit von RFLTC, diese Dienstleistungen anzubieten, stellt für seine Tochtergesellschaften einen erheblichen Mehrwert dar und wird von Unternehmern sehr geschätzt. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal von RFLTC ist sein langfristiger Anlagehorizont. Im Gegensatz zu typischen Finanzbeteiligungen ist RFLTC nicht auf Mitverkaufsklauseln oder vorgegebene Ausstiegsstrategien angewiesen. Die von RFLTC übernommenen Unternehmen sind häufig in der zweiten oder dritten Generation, bei denen das Erbe der Gründer noch viele Jahre von Bedeutung ist. Dies passt perfekt zu RFLTCs Engagement für langfristiges Wachstum und Stabilität. GBC AG: Welche Sektoren betrachten Sie als besonders vielversprechend für zukünftige Investitionen und warum? 1. Made in Italy: Familiengeführte italienische KMU in den Bereichen Mode und Innenarchitektur sind seit langem als Marktführer in ihren Nischen anerkannt. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre Kreativität, erstklassige Produktion und herausragende Handwerkskunst aus, die für die Qualität "Made in Italy" steht. 2. IKT (Informations- und Kommunikationstechnik) / Industrielle Automatisierung: Nach unserer Investition in Matic Mind gemeinsam mit dem Fondo Italiano d'Investimento bleibt RFLTC stark am IKT-Sektor und der industriellen Automatisierung interessiert. Besonders fokussieren wir uns auf digitale Betreiber und Ingenieurbüros, die über bedeutende Wettbewerbsvorteile und erhebliches Wachstumspotenzial verfügen. 3. Lebensmittel: Die italienische Lebensmittelindustrie ist nach wie vor stark fragmentiert und bietet Chancen zur Konsolidierung durch die Übernahme von KMU, die tief in der italienischen Lebensmitteltradition verwurzelt sind. Aufgrund der robusten Nachfrage sowohl im Inland als auch international stellt dieser Sektor einen strategischen Bereich für Aggregationsprojekte dar. Zusätzlich vertiefen wir unser Engagement bei Movinter, wo RFLTC eine Unternehmensgruppe aufbaut, die in den Bereichen Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt sowie Schifffahrt tätig ist. Unser Ziel ist es, durch die Schaffung von Produktions- und Produktsynergien erhebliche Kosteneinsparungen und eine höhere betriebliche Effizienz zu erzielen. GBC AG: Wo sehen Sie RedFish LongTerm Capital in den nächsten 5-10 Jahren, und welche wesentlichen Meilensteine wollen Sie in diesem Zeitraum erreichen? RFLTC strebt an eine Marktkapitalisierung von 150 Millionen Euro zu erreichen indem zusätzliches Kapital aufgenommen wird und der Fokus auf neue Akquisitionen gelegt wird. Unsere Strategie fokussiert sich auf die Diversifizierung der Sektoren sowie auf eine robuste Add-on-Politik zur Stärkung und Expansion unserer Tochtergesellschaften. GBC AG: Vielen Dank für das Interview. 