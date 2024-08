EQS-News: Premier League-Club Everton FC setzt auf action press und SmartFrame-Technologie als offizielle Content-Provider

EQS-News: action press AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg, Deutschland – 29. August 2024: Der Everton Football Club hat

action press international GmbH (Hamburg)

,

Tochtergesellschaft der action press AG (Frankfurt am Main)

, und

SmartFrame Technologies Ltd. (London)

zu offiziellen Content-Providern ernannt.

action press international

, eine führende weltweit tätige Fotoagentur mit Sitz in Hamburg, übernimmt die Fotoproduktionen des englischen Premier League Klubs Everton Football Club, während

SmartFrame

mit seiner innovativen Streaming-Plattform offizieller IT und Content Distributor ist. In Zusammenarbeit mit dem renommierten Fotografen Bob Martin und seinem Team wird

action press international

die exklusiven Bilder des Clubs produzieren und verbreiten. Dabei wird die innovative Bildstreaming-Technologie von SmartFrame genutzt, um hochwertige Sportbilder optimal zu präsentieren und die Fans näher an Spiele, Events, Momente und Erinnerungen zu bringen.

„Wir sind stolz und hocherfreut, die Rolle des offiziellen Contentproviders für den Everton Football Club zu übernehmen“, sagt Ulli Michel, CEO und Geschäftsführer von action press international. „Everton ist nicht nur ein Club mit einer beeindruckenden Geschichte und Tradition, sondern auch ein Verein mit einer leidenschaftlichen Fangemeinde. Es ist eine Ehre, die visuelle und mediale Geschichte dieses großartigen Clubs zu unterstützen und weiterzutragen.“

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Everton F.C. das Eigentum an seinen offiziellen Bildern und allen damit verbundenen Urheberrechten erlangen. Everton wird auch von zusätzlichen Einnahmen profitieren, die durch

SmartFrames

Ad-Tech-Lösung generiert werden. Diese Lösung bietet gelegentliche Werbe- und Sponsoring-Platzierungen innerhalb der Bilder an. Die revolutionäre Plattform wird bereits von einigen der größten Marken im Sport- und Unterhaltungsbereich genutzt und ermöglicht es Werbetreibenden, neue globale Zielgruppen zu erreichen.

Alle

SmartFrame

-Bilder bieten interaktive Funktionen wie Vollbildansicht und Hyper-Zoom-Technologie als Standard sowie wichtigen Schutz gegen Bilderdiebstahl und Missbrauch. Zusätzlich liefert die Technologie Informationen darüber, wie die Zielgruppen mit den Everton-Inhalten interagieren.

Rob Sewell, CEO und Mitbegründer von

SmartFrame Technologies

, sagte: „Ich freue mich, dass Everton unser Modell angenommen hat und sich mehreren anderen renommierten Sportmarken anschließt, um die Art und Weise, wie Bilder online veröffentlicht, betrachtet und monetarisiert werden, zu transformieren. Diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt in unserem Engagement, ein Bildökosystem zu schaffen, das auf Ethik und Transparenz basiert. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit.“

Über den Everton Football Club

Der Everton Football Club, eines der 12 Gründungsmitglieder der Football League, hat mehr Saisons in Englands oberster Liga verbracht als jeder andere Verein (121) und wurde neunmal Meister. Der 1878 als St Domingo gegründete Club hat außerdem fünfmal den FA Cup gewonnen und 1985 den Europapokal der Pokalsieger zu seiner prestigeträchtigen Sammlung hinzugefügt.

Im Laufe seiner 146-jährigen Geschichte war Everton immer als familienorientierter Club bekannt, der auf stolzen Traditionen basiert und liebevoll als „The People’s Club“ bezeichnet wird. Diese Traditionen haben auch Innovationen gefördert, sodass Everton einer der großen Pioniervereine in der Geschichte des Spiels geblieben ist. Der erste Club, der ein speziell gebautes Fußballstadion errichtete, sein Zuhause, Goodison Park, gehört zu den verehrtesten Stadien in England. Ab Sommer 2025 wird der Club diese Traditionen in einem neuen Stadion mit 52.888 Plätzen am Bramley-Moore Dock fortsetzen und sicherstellen, dass die Wurzeln des Clubs für Generationen im Norden Liverpools bleiben.

Über SmartFrame Technologies

SmartFrame Technologies

, 2015 gegründet, ist ein in London ansässiger Technologieanbieter, dessen Bildstreaming-Plattform den Standard für die Online-Bildveröffentlichung neu definiert. Die Plattform verbindet Sportmarken und andere Inhaltsinhaber mit Verlegern, Werbetreibenden und Online-Zielgruppen und stellt sicher, dass Bilder in höchster Qualität mit maximaler Sicherheit, klarer Herkunft und detaillierten Analysen geliefert werden. Zudem ermöglicht das kontextbezogene Ad-Tech-Modul der Plattform, dass Marken Zielgruppen mit hochwirksamer, kontextbezogener In-Bild-Werbung und Sponsoring-Platzierungen ansprechen können, die die Interessen der Betrachter berücksichtigen und gleichzeitig globale Datenschutzbestimmungen einhalten.

Rückfragen:

- Ulli Michel: ulli.michel@actionpress.de, +49 172 253 73 03

- Prof. Moritz Hunzinger: moritz.hunzinger@actionpress.de, +49 171 60 333 20

https://www.actionpress-ir.de

