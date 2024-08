IRW-News: T2 Metals Corp.: T2 Metals nimmt das Bohrprogramm 2024 auf dem Kupfer-Zink-Projekt Sherridon in Manitoba auf

IRW-PRESS: T2 Metals Corp.: T2 Metals nimmt das Bohrprogramm 2024 auf dem Kupfer-Zink-Projekt Sherridon in Manitoba auf

Vancouver, British Columbia - 29. August 2024 / IRW-Press / T2 Metals Corp. (T2 oder das Unternehmen) (TSX-V: TWO) (OTCQB: TWOSF) (WKN: A2DR6E) freut sich, den Beginn der Kernbohrungen auf dem Kupfer-Gold-Projekt Sherridon im Bezirk Flin Flon - Snow Lake im westlichen Zentrum der kanadischen Provinz Manitoba bekannt zu geben. Das geplante Bohrprogramm ist vollständig finanziert und ist mit mehr als 20 Bohrlöchern in einer Reihe von Prospektionsgebieten das größte Explorationsprogramm das seit mehr als einem Jahrzehnt auf Sherridon absolviert wird.

Sherridon ist ein hochgradiges vulkanogenes Massivsulfidprojekt (VMS) mit einer bedeutenden Bergbaugeschichte und mehreren kupferreichen Massivsulfidvorkommen in einer infrastrukturreichen Lage. Zu den Zielen der Bohrungen gehören eine oberflächennahe Goldmineralisierung bei Cold Lake und Lost Lake, Ziele in Fallrichtung der früheren Durchörterungen bei Bob Lake sowie neue Ziele, die bei der Zusammenführung der geologischen und geophysikalischen Datensätze ermittelt wurden.

Die Bohrungen wurden im Gebiet Cold Lake/Lost Lake eingeleitet, um dem erfolgreichen Programm im Jahr 2023 nachzugehen. Das Programm umfasst sowohl eine Sommer-/Herbst- als auch eine Winterkomponente, um den Vorteil des vereinfachten Zugangs und der begrenzten Bodenstörungen bei gefrorenem Grund zu nutzen.

Unterstützt wird das Bohrprogramm durch die örtliche First Nations-Gemeinschaft. Diese Unterstützung wurde durch die Unterzeichnung einer Explorationsvereinbarung mit der Kiciwapa Cree Nation im Jahr 2023 und den Erhalt einer Auszeichnung für Versöhnungsbemühungen von der Manitoba Prospectors and Developers Association im Jahr 2024 unterstrichen. Wir freuen uns darauf, einen Beitrag zur Gemeinde Sherridon zu leisten, und zwar durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, Ausbildungsmöglichkeiten und die Tätigung von Investitionen während des Bohrprogramms.

Zu den wichtigsten Merkmalen des Projekts Sherridon gehören:

- Hochgradige historische Kupfer- und Zinkproduktion von einem Erzkörper mit einer Streichlänge von etwa 2 km. Die Produktion aus den Minen Sherritt Gordon belief sich auf 7,74 Millionen Tonnen mit 2,46 % Cu, 2,84 % Zn, 0,6 g/t Au und 33 g/t Ag (Goetz & Froese, 1982; siehe Pressemitteilung vom 31. Januar 2022).

- Jüngste Bohrergebnisse, die hochgradiges Gold im Nebengestein außerhalb des Kupfer-Zink-Massivsulfids anzeigten, einschließlich 4,50 m mit einem Gehalt von 29,2 g/t Au und 138,8 g/t Ag aus 38,0 m (siehe Pressemeldung vom 1. März 2024):

- Historische Mineralressourcenschätzungen* für die Prospektionsgebiete Cold Lake, Lost Lake, Bob und Jungle im Gesamtumfang von 6,6 Mio. Tonnen mit 0,85 % Cu, 1,22 % Zn, 0,4 g/t Au und 7,4 g/t Ag in der Kategorie der angedeuteten Mineralressourcen sowie 15,9 Mio. Tonnen mit 0,69 % Cu, 0,84 % Zn, 0,3 g/t Au und 5,8 g/t Ag in der Kategorie der vermuteten Mineralressourcen (siehe Pressemeldung vom 31. Januar 2022) (die historischen Ressourcenschätzungen);

- Ein großes Alterationssystem und eine Streichlänge von mehr als 30 km des mineralisierten Zielhorizonts, der zahlreiche Massivsulfidlagerstätten und -vorkommen enthält. VMS-Systeme im Distrikt Flin Flon - Snow Lake sind in Fallrichtung ebenso aussichtsreich wie in Streichrichtung.

- Starke Unterstützung durch die Provinz Manitoba, die durch den Erhalt von Zuschüssen in Höhe von mehr als 500.000 $ aus dem Manitoba Mineral Development Fund (MMDF) in den letzten 12 Monaten verdeutlicht wird.

* Bei den obigen historischen Ressourcenschätzungen handelt es sich um die letzte Mineralressourcenschätzung, die für die genannten Prospektionsgebiete angefertigt wurde, und dem Unternehmen liegen keine neueren Daten vor. Die historischen Ressourcenschätzungen beruhen auf dem technischen Bericht mit dem Titel Bloom, L., Healy, T., Giroux, G., Halo Resources Ltd. 2010, Sherridon VMS Property, Technical Report NI43-101 - November 22, 2010, der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die historischen Ressourcen wurden unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 20 US$ pro Tonne für den Tagebau bzw. 45 US$ pro Tonne für den Untertagebau geschätzt. Die verwendeten Metallpreise betrugen 3,00 US$/lb Kupfer, 1,05 US$/lb Zink, 1.000 US$/oz Gold und 15,00 US$/oz Silber. Die angenommenen metallurgischen Gewinnungsfaktoren betrugen 92 % für Kupfer, 83 % für Zink, 65 % für Gold und 57 % für Silber. Dem Unternehmen sind keine neueren Ressourcenschätzungen oder Daten bekannt, die die historischen Ressourcenschätzungen ersetzen würden. Dem Leser wird jedoch empfohlen, Vorsicht walten zu lassen und den ursprünglichen historischen Bericht sowie die zugehörigen technischen Unterlagen zu konsultieren, um ein umfassenderes Verständnis der Geologie des Prospektionsgebiets, der Probenahmen und der Schätzverfahren zu erhalten. Das Unternehmen wird weitere Explorationsarbeiten durchführen müssen, und es kann nicht garantiert werden, dass die erzielten Ergebnisse den historischen Schätzungen entsprechen werden. Um die historischen Ressourcenschätzungen als eine aktuelle Mineralressourcenschätzung zu verifizieren, muss das Unternehmen unter anderem einen qualifizierten Sachverständigen damit beauftragen, die historischen Bohr- und Analysemethoden zu überprüfen und die historischen Ergebnisse zu validieren, alle Bohr- und Analyseergebnisse bzw. andere relevante geologische Informationen, die seit der letzten Schätzung gewonnen wurden, hinzuzufügen sowie eine Ressourcenschätzung und einen neuen technischen Bericht zu erstellen. Bevor die historischen Ressourcenschätzungen als aktuelle Ressource klassifiziert werden können, sind möglicherweise umfangreiche Datenzusammenstellungen, Bohrungen, Probenahmen und Datenüberprüfungen durch einen qualifizierten Sachverständigen erforderlich. Es kann nicht garantiert werden, dass eine der historischen Mineralressourcen, ganz oder teilweise, jemals wirtschaftlich rentabel sein wird. Darüber hinaus sind Mineralressourcen keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Selbst wenn sie als aktuelle Mineralressource klassifiziert sind, ist es ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass vermutete Mineralressourcen zu angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen hochgestuft werden können.

Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historischen Mineralschätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Auf die historischen Schätzungen sollte man sich nicht verlassen, es sei denn, sie werden durch einen aktuellen technischen Bericht verifiziert und bekräftigt, der gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde. Obwohl diese Informationen als zuverlässig angesehen werden, entsprechen sie nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards und sollten nicht als verlässlich angesehen werden.

Mark Saxon, CEO von T2 Metals Corp., sagte: Es ist großartig, dass die Bohrungen bei Sherridon nun im Gange sind, wobei wir sowohl die Exploration der bekannten Mineralisierung als auch eine bedeutende neue Entdeckung im Visier haben. Das Unternehmen ist gut strukturiert, wird von versierten institutionellen Investoren finanziert und verfügt über ein technisches Team mit unübertroffener Erfahrung im Bezirk Flin Flon - Snow Lake. Wir freuen uns darauf, eng mit der Gemeinde und den Vertragspartnern zusammenzuarbeiten und ein sicheres und erfolgreiches Programm zu gewährleisten, das für alle Stakeholder und Rechteinhaber einen Mehrwert schafft.

Der qualifizierte Sachverständige für die Projekte des Unternehmens, Mark Saxon, Chief Executive Officer des Unternehmens und ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy sowie des Australian Institute of Geoscientists, hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Goetz, P., & Froese, E., 1982, The Sherritt Gordon Massive Sulphide Deposit. Precambrian Sulphide Deposits, H.S. Robinson Memorial Volume, edited by R.W. Hutchinson, C.D. Spence and J.M. Franklin, Geological Association of Canada Special Paper 25, 1982.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76677/T2Metals_290824_DEPRCOM.001.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76677/T2Metals_290824_DEPRCOM.002.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76677/T2Metals_290824_DEPRCOM.003.jpeg

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76677/T2Metals_290824_DEPRCOM.004.jpeg

Über T2 Metals Corp (TSX-V: TWO) (OTC: AGLAF) (WKN: A2DR6E)

T2 Metals Corp. ist ein aufstrebendes Kupfer- und Edelmetallunternehmen, das den Shareholder Value durch Explorationen und Entdeckungen steigert. Das Unternehmen peilt weiterhin kaum erkundete Gebiete an, einschließlich der Projekte Sherridon, Lida, Cora und Copper Eagle, wo nach der Mineralisierung entstandene Deckschichten Gebiete mit hoher geologischer Höffigkeit in der Nähe großer Minen bedecken.

Im Namen des Board of Directors

Mark Saxon

Mark Saxon

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

t2metals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

info@t2metals.com

(604) 685-9316

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsorgan (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie suchen, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, könnten, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen die Details, der Umfang, der Abschluss und die voraussichtlichen Ergebnisse des Bohrprogramms, die Beiträge zur Gemeinde Sherridon, die zukünftigen Explorationen auf den Mineralprojekten des Unternehmens sowie das Potenzial, Mineralressourcen zu definieren und einen technischen Bericht über das Projekt Sherridon zu erstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Volatilität der Metallpreise und des Preises der Stammaktien des Unternehmens; der Verfügbarkeit von Finanzmitteln; der tatsächlichen Explorations- oder Erschließungspläne und -kosten, die wesentlich von den Schätzungen des Unternehmens abweichen; der Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Erlaubnisse für Bergbauaktivitäten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Umweltvorschriften oder -gefahren und der Einhaltung komplexer Vorschriften im Zusammenhang mit Bergbauaktivitäten; Klimawandel und Klimawandelvorschriften sowie der mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten verbundenen Gefahren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Dementsprechend können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken gehören Ungewissheiten im Zusammenhang mit Explorationsaktivitäten. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig berücksichtigen und sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

