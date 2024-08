Ultrakurzfristige Chance im Erdgas

Werbung

Heute stellen wir für alle auch am Kurzfrist-Handel interessierten Börsianer einen 1-Tages-Trade aus unseren IntraWeek Seasonals vor. Dabei handelt es sich um unterwöchig auftretende zyklisch-saisonale Effekte, die stets fundamentale Grundlagen, wie z.B. News, Lagerbestandsdaten, Aktionen der Produzenten eines Rohstoffs oder von Fonds haben. Diese Regelmäßigkeiten lassen sich mit klar regelbasierten Systematiken gewinnbringend ausnutzen.

Abwärtstrend noch immer intakt

Während das Preisniveau nahe der 2-Dollar-Marke für die mittlere bis lange Frist bereits erste antizyklische Kaufgelegenheiten eröffnet, muss für die kurze Frist ganz klar festgestellt werden, dass der Abwärtstrend im Erdgas noch intakt ist. Widerständen bei 2,50 und 2,70 US-Dollar stehen Unterstützungen bei 2,0 und 1,7 US-Dollar gegenüber.

IntraWeek Seasonal Trade im Erdgas

Donnerstags werden (um 16.30 Uhr unserer Zeit) allwöchentlich die Lagerbestände für Erdgas in den USA gemeldet. Diese Daten sind meist richtungsweisend und geben mitunter sehr starke Impulse. Im Durchschnitt fällt Erdgas donnerstags vor und nach diesen Daten. Das passiert - um es nochmals zu betonen - natürlich nicht immer. Bei einer systematischen Vorgehensweise geht es darum, immer wieder einen statistischen Vorteil durch wiederholte Handlungen auszunutzen, wohlwissend, dass immer wieder Einzelfälle auftreten, in denen die Spekulation nicht aufgeht. Es kommt also auf eine dauerhaft konsequente - in diesem Fall wöchentliche - Anwendung an.

Bei dem heute vorgestellten Trade wird jeden Donnerstag um 8 Uhr früh (unserer Zeit) eine Short-Position auf Erdgas (Natural Gas) eröffnet. Um 23 Uhr (mit Hebelzertifikaten gehandelt um 22 Uhr) schließt man die Position. Falls Erdgas 9,5% seit 8 Uhr gefallen sein sollte und es noch nicht Handelsende ist, wird die Position vorzeitig geschlossen. Die Strategie handelt jeden Donnerstag, außer im Juni. In diesem Monat pausiert sie. Nachfolgend sehen Sie die Kapitalkurve dieser Strategie. Wer das vorstehend angeführte Regelwerk Woche für Woche exakt so angewendet hat (Basis der Equity ist der Future), hat diese Performance erzielt.

Quelle: IntraWeek Seasonals Ausbildung von www.realmoneytrader.com · Quelle: www.realmoneytrader.com

Unlimited Turbo Short auf Erdgas

Um an diesem ultrakurzfristigen systematischen Trading-Setup partizipieren zu können haben wir einen Unlimited Turbo Short auf Natural Gas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine Basis, sowie seinen K.O. bei 2,633 US-Dollar. Der aktuelle Hebel liegt dadurch bei 3,79. Die Strategie sieht immer einen Stop-Loss von 6% im Basiswert vor. Das entspricht beim aktuellen Preisniveau von Erdgas 13 Cent. Im gehandelten Hebelzertifikat entspricht das einem Stop-Loss bei 0,35 Euro. Die WKN lautet PG5Z9N.

Basiswert Natural Gas WKN PG5Z9N ISIN DE000PG5Z9N9 Basispreis 2,633 US-Dollar K.O.-Schwelle 2,633 US-Dollar Laufzeit open end Typ Turbo Short Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 3,79 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,35 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.