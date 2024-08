US-Gewerkschaft - Streik bei Amazon weitet sich aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - In den USA schließen sich einer Gewerkschaft zufolge immer mehr Beschäftigte einem Streik gegen Amazon an.

Ermutigt von einem Ausstand in einem Verteil-Zentrum in Illinois hätten Mitarbeiter in weiteren US-Bundesstaaten ihre Arbeit ebenfalls niedergelegt, teilte die International Brotherhood of Teamsters am Donnerstag mit. Damit wollten sie der Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck verleihen. Auf eine Anfrage nach der Zahl der aktuell insgesamt Streikenden antwortete die Gewerkschaft zunächst nicht. Auch Amazon war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Die Arbeitnehmervertretung Teamsters versucht, möglichst viele Amazon-Beschäftigte hinter sich zu versammeln, um ihre Verhandlungsposition in Tarifverhandlungen zu stärken. Sie hat in zahlreichen Kämpfen unter anderem die Arbeitsbedingungen in der Logistikbranche verbessert.

