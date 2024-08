Audi holt neuen Vertriebsvorstand von Porsche zurück

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Audi-Chef Gernot Döllner wechselt den zweiten Vorstand aus: Nach Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann verlässt auch Vertriebschefin Hildegard Wortmann die Volkswagen-Tochter.

An ihre Stelle rückt zum 1. September Marco Schubert, der vom Sportwagenbauer Porsche AG nach Ingolstadt zurückkehrt, wie das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung am Freitag mitteilte. Schubert hatte bereits 20 Jahre für Audi gearbeitet, zuletzt als Vertriebschef für China unter Wortmann, ehe er 2021 als Europa-Chef zu Porsche wechselte. "Zu den vier Ringen zurückzukehren - das fühlt sich für mich an wie nach Hause kommen", sagte er.

Audi-Aufsichtsratschef Manfred Döss sagte, Schubert bringe "mit seiner internationalen Erfahrung genau die Fähigkeiten mit, die Audi jetzt braucht, um die komplexen Herausforderungen in den Märkten weltweit zu meistern". Schubert ersetzt Wortmann auch in der Erweiterten Konzernleitung von Volkswagen. Sie war bei ihrem Amtsantritt vor fünf Jahren die erste Frau im Audi-Vorstand. Damals war sie vom Erzrivalen BMW gekommen. Wortmann gehe auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen, erklärte Audi. Sie habe den Vertrieb der Marke und des ganzen Konzerns "maßgeblich vorangebracht und entscheidend geprägt".

