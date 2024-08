EQS-News: Vita 34 setzt positiven Trend im ersten Halbjahr 2024 fort und steigert operativen Cashflow erneut deutlich

EQS-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Vita 34 setzt positiven Trend im ersten Halbjahr 2024 fort und steigert operativen Cashflow erneut deutlich



30.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vita 34 setzt positiven Trend im ersten Halbjahr 2024 fort und steigert operativen Cashflow erneut deutlich

Umsatzerlöse steigen im ersten Halbjahr um 4,9 Prozent auf 38,0 Mio. EUR

EBITDA um 76,4 Prozent auf 2,7 Mio. EUR erhöht

Operativer Cashflow auf 4,3 Mio. EUR deutlich gesteigert

Ausblick für das Gesamtjahr 2024 bestätigt

Leipzig, 30. August 2024 – Die Vita 34 AG, die führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit, hat ihre Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2024 weiter verbessert und das sechste Quartal in Folge ein Wachstum erzielt. Trotz des nach wie vor schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds gelang es dem Unternehmen, seine Ergebnisse und den operativen Cashflow deutlich zu steigern.

Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Halbjahr um 4,9 Prozent auf 38,0 Mio. Euro (H1 2023: 36,3 Mio. EUR), wobei allein im zweiten Quartal ein Wachstum von 6,0 Prozent erzielt wurde. Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) lag mit 35,9 Mio. EUR um 13,1 Prozent über dem Vorjahreswert (H1 2023: 31,7 Mio. EUR). Der hiervon auf jährlich wiederkehrende Zahlungen entfallende Betrag lag mit 11,0 Mio. EUR um 8,1 Prozent über dem Vorjahreswert (H1 2023: 10,1 Mio. EUR). Im zweiten Quartal blieb die Zahl der Neukundengewinne etwas hinter den Erwartungen zurück, während sich selektive Märkte wie Rumänien, die Schweiz und die GCC-Region recht gut entwickelten. Letztere unterstrich einmal mehr ihre Attraktivität als Wachstumsregion mit deutlich zweistelligen Wachstumsraten und einer signifikanten Verbesserung der Finanzergebnisse. Darüber hinaus blieb die Nachfrage nach Verlängerungen auslaufender Verträge stark und nahm weiter zu. Parallel zu diesem anhaltend positiven Trend gelang es dem Unternehmen, die Auswirkungen der Inflation durch Preisanpassungen und den Verkauf höherwertiger Produktbündel auszugleichen, was in den meisten Märkten zu einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr führte.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 2,7 Mio. EUR um 76,4 Prozent über dem Vorjahreswert (H1 2023: 1,6 Mio. EUR). Folglich erholte sich die EBITDA-Marge weiter und liegt mit 7,2 Prozent deutlich über dem Vorjahresniveau von 4,3 Prozent. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Kostenbasis und hat daher im vergangenen Quartal wie geplant weitere Post-Merger-Integrationsschritte abgeschlossen. Die Konsolidierung der Tochtergesellschaften wurde weiter vorangetrieben, wodurch weitere Synergien innerhalb der Gruppe gehoben werden konnten. Die leicht höhere Kostenbasis im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr ist vor allem auf die frühere Einberufung der Hauptversammlung und damit auch auf einen höheren Anteil an Verwaltungskosten sowie auf Rechtskosten im Zusammenhang mit dem Lizenzstreit in den USA zurückzuführen.

Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung stellen sich wie folgt dar:

IFRS, in TEUR Q2 Q2 H1 H1 H1 2024 2023 2024 2023 ∆ Umsatzerlöse 19.473 18.365 38.030 36.269 4,9% Bruttoergebnis 7.130 6.740 14.093 12.421 13,5% EBITDA 1.187 1.279 2.735 1.551 76,4% EBITDA-Marge 6,1% 7,0% 7,2% 4,3% 2,9 PP EBIT -1.072 -921 -1.735 -2.734 36,5% Periodenergebnis -1.745 -1.183 -2.367 -4.224 44,0% Ergebnis je Aktie [in EUR] -0,10 -0,07 -0,13 -0,25 48,0% Operativer Cashflow -- -- 4.315 2.899 48,8% Liquide Mittel

(vs. 31.12.2023) -- -- 14.443 17.416 -17,1%

Die solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung spiegelt sich erneut in einer sehr positiven Entwicklung des operativen Cashflows wider. Mit 4,3 Mio. EUR erhöhte sich dieser um 48,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (H1 2023: 2,9 Mio. EUR). Neben einer günstigen Entwicklung der Ertragssteuerquote trug eine hohe Nachfrage nach Verlängerungen auslaufender Verträge zu dieser Entwicklung bei. Da in den kommenden Jahren ein zunehmender Anteil des Vertragsportfolios zur Verlängerung ansteht, erwartet der Vorstand eine Fortsetzung dieses positiven Trends.

Im Bereich CDMO konnte das Unternehmen einen ausgewiesenen Experten gewinnen, der als neuer Bereichsleiter mit der Erarbeitung einer neuen Strategie für diesen Bereich begonnen hat. Entsprechend zuversichtlich ist der Vorstand für die weitere Entwicklung dieses Geschäftsfeldes in der zweiten Jahreshälfte. Im Bereich der Zell- und Gentherapien hat der Konzern eine Vereinbarung mit dem US-Lizenzgeber getroffen. Der neue Know-how-Lizenzvertrag ist in seinem Umfang begrenzt und umfasst Technologie und Know-how, die zuvor vom Lizenzgeber an FamiCordTx und PBKM übertragen wurden. Der Know-how-Lizenzvertrag sichert den Zugang zur CAR-T-Technologie, die insbesondere für die modifizierten Projekte benötigt wird, und sieht niedrigere marktübliche Lizenzzahlungen durch FamiCordTx und PBKM im Falle einer kommerziellen Nutzung oder eines Verkaufs ohne Meilensteinzahlungen vor.

Vor dem Hintergrund des positiven Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr bekräftigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2024. Diese geht von Umsatzerlösen zwischen 81 und 88 Mio. EUR bei einem EBITDA zwischen 6,5 und 8,0 Mio. EUR aus. Die Prognose basiert auf einem konstanten Wechselkurs des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP) im Vergleich zum 29. April 2024.

Der Vorstand der Vita 34 AG steht institutionellen Investoren, Analysten und Pressevertretern heute um 14:00 Uhr im Rahmen einer Videokonferenz für ergänzende Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung zur Verfügung. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilung Investor Relations (ir@vita34.de).

Kontakt:

Vita 34 AG

Investor Relations

Telefon: +49 (0341) 487920

E-Mail: ir@vita34.de

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute die mit Abstand führende Zellbank in Europa und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Zellbanking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Anbieter für die Kryokonservierung die Entnahmelogistik, Verarbeitung und Lagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und anderen postnatalen Geweben an. Aufgrund der Erweiterung seines Geschäftsmodells nach der Fusion mit PBKM plant das Unternehmen, in Zell- und Gentherapien und CDMO zu investieren. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff am Leben erhalten. Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit rund 1 Million Einheiten eingelagerten biologischen Materials bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familien gesorgt.

30.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Vita 34 AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49(0341)48792-40 Fax: +49(0341)48792-39 E-Mail: ir@vita34.de Internet: www.vita34.de ISIN: DE000A0BL849 WKN: A0BL84 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1977907

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1977907 30.08.2024 CET/CEST