Reißender Absatz von KI-Servern macht Dell optimistischer

Frankfurt (Reuters) - Der hohe Bedarf an Hochleistungsrechnern für Künstliche Intelligenz (KI) verhilft Dell zu einem überraschend starken Wachstum.

Daraufhin hob der PC- und Server-Anbieter am Donnerstag (Ortszeit) seine Gesamtjahresziele an. "Das Firmenkundengeschäft bietet uns nach wie vor große Chancen, denn viele Unternehmen befinden sich noch in der Anfangsphase der KI-Einführung", sagte Jeff Clarke, der für das Tagesgeschäft zuständige Chef des US-Konzerns, bei einer Telefonkonferenz. Die in Frankfurt notierten Dell-Aktien gewannen am Freitag drei Prozent.

Der Konzernumsatz stieg den Angaben zufolge im abgelaufenen Quartal um neun Prozent auf 25,03 Milliarden Dollar. Die Erlöse aus dem Verkauf von Servern legten dabei um 80 Prozent zu und erreichten mit 7,7 Milliarden Dollar einen Rekordwert. Für das Gesamtjahr stellte Dell Konzernerlöse von 95,5 bis 98,5 Milliarden Dollar statt 93,5 bis 97,5 Milliarden in Aussicht. Das Gewinnziel hob das Management auf 7,80 Dollar je Aktie, plus/minus 0,25 Dollar, an. "Die Zahl der Firmenkunden, die KI-Lösungen kaufen, nimmt von Quartal zu Quartal zu", sagte Clarke.

Ein Wermutstropfen war allerdings der vierprozentige Umsatz-Rückgang der Privatkundensparte, zu der das Geschäft mit Desktop-Rechnern und Laptops gehört. "Dell hat in Schlüsselmärkten Marktanteile verloren", kommentierte Analyst Mikako Kitagawa von der Beratungsfirma Gartner. Das Unternehmen sei aber weiterhin Branchenprimus in den USA. Experten erwarten eine kräftige Erholung der PC-Nachfrage, da Microsoft im kommenden Jahr seine Unterstützung für das Betriebssystem "Windows 10" einstellt. Außerdem würden zahlreiche Kunden ihre Geräte erneuern, um in den Genuss neuer KI-Funktionen zu kommen.

