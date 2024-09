EQS-News: JOST mit neuem Konsortialkredit über 280 Mio. EUR fit für die Zukunft

EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Finanzierung/Sonstiges

JOST mit neuem Konsortialkredit über 280 Mio. EUR fit für die Zukunft



02.09.2024 / 09:30 CET/CEST

JOST mit neuem Konsortialkredit über 280 Mio. EUR fit für die Zukunft

Erfolgreiche Refinanzierung des vor der Fälligkeit stehenden Konsortialkredits

Kopplung an ESG-Ziele bekräftigt langfristige Nachhaltigkeitsstrategie von JOST

Konsortialkredit mit 140 Mio. EUR Term Loan und 140 Mio. EUR Kreditlinie

Neu-Isenburg, 2. September 2024. Die JOST Werke SE („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat seinen bestehenden Konsortialkredit durch einen neuen ESG-linked Konsortialkredit erfolgreich abgelöst.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Wir freuen uns, bekanntzugeben, dass JOST erfolgreich seinen bestehenden Konsortialkredit durch einen neuen ESG-linked Konsortialkredit abgelöst hat. Die erfolgreiche Refinanzierung zeigt das Vertrauen auch der Fremdkapitalinvestoren in unsere langfristige Unternehmensstrategie und unser Geschäftsmodell.“

Der neue Konsortialkredit hat eine Laufzeit von fünf Jahren und umfasst einen Term Loan in Höhe von 140 Mio. EUR sowie eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 140 Mio. EUR. Die letztere ist zudem mit einer Verlängerungsoption ausgestattet. Die Verzinsung des Konsortialkredits ist zusätzlich an die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen zur CO2-Reduktion, die Steigerung des Anteils von Frauen in Führungspositionen sowie die Reduktion der Arbeitsunfälle gekoppelt.

Der Kredit wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstituten ausgehandelt. Er bietet JOST erweiterte Möglichkeiten zur Finanzierung künftiger Wachstumsinitiativen und ermöglicht es JOST, noch schneller und flexibler auf Marktveränderungen zu reagieren.

Oliver Gantzert, Finanzvorstand der JOST Werke SE, sagt: „Der neue Kredit ist ein wichtiger Meilenstein in unserer langfristigen Finanzstrategie und stärkt unsere finanzielle Flexibilität für die kommenden Jahre. Durch die attraktiven Konditionen schafft JOST eine noch stärkere Basis für das künftige Wachstum und für die Umsetzung seiner Investitionsvorhaben. Die zusätzliche Kopplung an ESG-Ziele bekräftigt den Einsatz von JOST für Nachhaltigkeit auch bei der Finanzierung des Konzerns.“

JOST bedankt sich bei den Finanzierungspartnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung und freut sich darauf, gemeinsam mit ihnen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Die Rechtsanwaltskanzlei der Kanzlei Hengeler Mueller hat JOST bei der Transaktion unterstützt.

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten bedient JOST weltweit Hersteller, Händler und Endkunden der Transport-, Landwirtschaft- und Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 4.500 Mitarbeitende und notiert an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

02.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

