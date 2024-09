Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG 02.09.2024 / 15:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG Unternehmen: FORTEC Elektronik AG ISIN: DE0005774103 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2024 Kursziel: 27,00 EUR (zuvor: 28,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato HIT-Feedback: Starke Cash-Generierung - 2024/2025 im Zeichen der Vorbereitung auf nächste Wachstumsphase FORTEC Elektronik hat auf den Hamburger Investorentagen u.A. die Kernbotschaften des abgelaufenen Geschäftsjahres präsentiert und eine erste qualitative Einschätzung zum erwarteten Geschäftsverlauf in 25/26 gegeben. Erhöhter Fokus auf Produktlösungen und Wachstumsmärkte in Kennzahlen gut erkennbar: Die HIT-Präsentation von CEO Sandra Maile verdeutlichte den in 2007 gestarteten Strategieschwenk von einem reinen Produktanbieter zu einem Lösungsdienstleister. Dieser zeichnete sich v.a. von 2017 bis 2023 auch eindeutig in den Unternehmenskennzahlen ab. So konnte die Konzern-Profitabilität auf EBIT-Ebene bei einer Umsatz-CAGR von 5,1% p.a. auf 10,1% Marge gesteigert werden, was einer Erhöhung um 3,1 PP entspricht. Der hohe Fokus auf das Lösungs- und Design-in-Geschäft wirkte sich daneben auch positiv auf die Umsatzentwicklung aus, da FORTEC sich so erfolgreich gegen preisaggressive, asiatische Konkurrenz abgrenzen konnte. Auch die Fokussierung auf die wachstumsstarken Verticals Transportation, Medical und Defence führte zu verstärkter Nachfrage nach den FORTEC-Lösungen. In allen Verticals konnte FORTEC zuletzt Neuaufträge vermelden, die jeweils mit jährlichen Auftragsvolumina im niedrigen einstelligen Mio. EUR-Bereich einhergehen. Dabei unterstreicht u.E. vor allem das Projekt aus dem Medical-Bereich die erfolgreiche Unternehmenstransformation, da der komplette Anzeige- und Bedienmonitor, bestehend aus Displays, Netzteil, Stromversorgung und weiteren elektronischen Bauteilen als Gesamtkonzept von FORTEC entwickelt wurde. Herausragende Bilanzqualität und starke Cash-Generierung: Das abgelaufene Geschäftsjahr zeigte hingegen vordergründig die Investitionszurückhaltung auf breiter Front. Das Management betonte erneut die starke Zurückhaltung im wichtigen US-Markt aufgrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im November, die bereits in der Vergangenheit in Wahljahren zu beobachten war. In den weiteren Märkten hinterließen hohe Lagerbestände, resultierend aus der hohen Bestellaktivität zu Corona-Zeiten, und die schwache allgemeine Investitionsaktivität in der Industrie deutliche Bremsspuren in den Unternehmenskennzahlen und führten zu einem Umsatz- und Ergebnisrückgang (siehe Comment 20. August). Die FORTEC-Bilanz gleicht jedoch nach wie vor einer Festung mit einer EK-Quote von mehr als 74%. Der Cash-Bestand konnte v.a. aufgrund eines um 10,5 Mio. EUR reduzierten Vorratsbestands um 9,1 Mio. EUR auf 22,3 Mio. EUR ausgebaut werden (29,6% der Bilanzsumme) und bietet somit reichlich Spielraum für das weiterhin angestrebte anorganische Wachstum. Nächstes GJ dient zur Vorbereitung auf Realisierung der Mittelfristziele: Auch wenn aktuell ein positiver Trend im Auftragseingang zu beobachten ist (Q4: +39,3% yoy), gehen wir für 25/26 unverändert von einer rückläufigen Top Line aus. Nach positiven Aussagen der CEO erhöhen wir unsere Erwartung jedoch leicht und erwarten nunmehr einen Umsatzrückgang von 5,0% yoy (zuvor: -10,0% yoy). Hinsichtlich der Marge bilden wir hingegen ein stärkeren Rückgang als bisher ab. So plant das Management u.A. einen Ausbau des Personalbestands an strategischen Positionen um 6% yoy. Unsere Prognosen der Investitionsquote haben wir nach der HIT-Präsentation erhöht, in der Frau Maile Investitionen von 2,0 Mio. EUR in Aussicht stellte. Diese sollen für die Realisierung des mittelfristig avisierten Umsatzziels von 120,0 bis 130,0 Mio. EUR sorgen. Fazit: Für langfristig orientierte Investoren stellt die, angesichts der schwachen Konjunktur wenig überraschende, Kursschwäche FORTECs u.E. einen sehr guten Einstiegszeitpunkt dar. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 27,00 EUR (zuvor: 28,00 EUR). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 