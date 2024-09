Original-Research: UmweltBank AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: UmweltBank AG - von Montega AG 02.09.2024 / 13:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu UmweltBank AG Unternehmen: UmweltBank AG ISIN: DE0005570808 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 02.09.2024 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann HIT-Feedback: Umbau soll in H2 abgeschlossen werden - Ab 2025 Skalierung des Geschäfts im Fokus Der seit Jahresbeginn amtierende CEO der UmweltBank, Dietmar von Blücher, hat vergangene Woche auf den Hamburger Investorentagen über die aktuellen Entwicklungen, die im März kommunizierte, geschärfte Strategie sowie den Stand des Umbaus des Instituts berichtet. Im Fokus des Vorstands steht weiterhin die Steigerung der Erträge im Retail- und Kreditgeschäft, da der Personal- bzw. Kostenaufbau zur Erfüllung der gestiegenen regulatorischen Anforderungen nun nahezu abgeschlossen und die aktuelle Kostenbasis durch Berater u.Ä. bereits auf einem erhöhten Niveau liegt. Basis für Skalierung des Retail-Geschäfts geschaffen: Um die Erträge zu steigern, will die Bank zukünftig sowohl im Kreditgeschäft als auch im Retail-Geschäft wachsen. Wie der CEO ausführte, ist letzteres bereits durch die Möglichkeiten des neuen Kernbankensystems und die in H1 erfolgte Digitalisierung aller Retail-Geschäftsprozesse gut skalierbar und erfordert gleichzeitig nur wenig Eigenkapital. Erste Erfolge lassen sich bereits im ersten Halbjahr erkennen, in dem die Bank die Kundenzahl um 10,3,% YTD und die Einlagen um 20,7% YTD gesteigert hat, ohne signifikantes Werbebudget einzusetzen. Wir gehen unverändert davon aus, dass das Marketing nach dem erfolgten Rebranding in den kommenden Quartalen sukzessive hochgefahren wird. Bei der Kundengewinnung dürfte der jung wirkende Außenauftritt mit dem frischem Design helfen. Auch die neuen Produkte wie das für Q2/25 angekündigte Girokonto dürften der Bank helfen, die avisierte Beschleunigung des Wachstumskurses zu erreichen. Kapitalfreisetzung und Abbau der BaFin-Zuschläge sollen Kreditneugeschäft beleben: Im Gegensatz zum Retail-Geschäft erfordert das avisierte Wachstum im Kreditgeschäft signifikantes Eigenkapital, sodass das Geschäft umso besser skaliert werden kann, umso geringer die regulatorische Eigenmittelanforderung ist. Diese liegt für die UmweltBank aktuell bei hohen 15,6%, da die BaFin i.R. einer Prüfung Mängel festgestellt hatte und zusätzliche Eigenmittelanforderungen i.H.v. u.E. 3,6PP erhoben hat. Mit einer aktuellen Eigenmittelanforderung von 15,6% liegt die Bank deutlich über den Anforderungen der Jahre 2020 bis 2022 i.H.v. 12,0% (2020-2022). Mithilfe externer Berater arbeitet die Bank daran den Aufschlag zu beheben, hat bislang aber noch keine Indikation auf der zeitlichen Ebene gegeben. Wir gehen davon aus, dass der Aufschlag partiell 2025 und gänzlich 2026 wegfallen dürfte. Dies würde der Bank unmittelbar mehr Kreditneugeschäft erlauben und könnte das EBT u.E. um einen hohen einstelligen Mio.-EUR-Betrag p.a. erhöhen. Eine weitere Möglichkeit Eigenkapital für mehr Kreditneugeschäft freizusetzen besteht in der Veräußerung von Beteiligungen, die die Bank in der Niedrigzinsphase im Bereich nachhaltiger Immobilien und erneuerbaren Energien aufgebaut hatte. In H1 wurden bereits mehrere Beteiligungen mit einem Buchgewinn von 17 Mio. EUR verkauft, was es der Bank ermöglicht neue Kredite von über 110 Mio. EUR auszugeben. Derweil werden die nächsten Beteiligungen fit für eine Veräußerung gemacht. Aufgrund der hohen erzielten Buchgewinne halten wir es für wahrscheinlich, dass auch die übrigen Beteiligungen mit Gewinn veräußert werden können, wobei wir vorerst keine Buchgewinne in unseren Prognosen abgebildet haben. Durch zukünftige Veräußerungen würde die Bank weiteres Kapital freisetzen, dass für Kreditneugeschäft eingesetzt werden könnte, welches u.E. ein EBT im niedrigen einstelligen Mio.-EUR-Bereich p.a. beisteuern könnte. Fazit: Der CEO der UmweltBank konnte auf dem HIT überzeugend die Bausteine zur Beschleunigung des Wachstums im Retail- und Kreditgeschäft erläutern. Gleichzeitig lassen sich in H1 bereits Erfolge im Retail-Geschäft erkennen sowie ein hohes Tempo bei der Transformation und Umsetzung der im März geschäften Strategie feststellen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 8,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 