IRW-News: Calibre Mining Corp. : Calibres Marathon Pit Erzkontrollbohrungen in der Valentine Goldmine erbringen 44% zusätzliches Gold mit 47% höheren Gehalten als in der Mineralreserve 2022 modelliert

IRW-PRESS: Calibre Mining Corp. : Calibres Marathon Pit Erzkontrollbohrungen in der Valentine Goldmine erbringen 44% zusätzliches Gold mit 47% höheren Gehalten als in der Mineralreserve 2022 modelliert

Vancouver, B.C. - 3. September 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ - freut sich, die Ergebnisse der Reverse-Circulation-Infill-Bohrungen (RC-Bohrungen) zur teilweisen Erzkontrolle in der Grube Marathon (Marathon") bekannt zu geben, einer der drei offenen Gruben der Goldmine Valentine (Valentine") in Neufundland und Labrador, Kanada. Der aktuelle 14-Jahres-Plan für die Lebensdauer der Mine, der die Tagebaue Leprechaun, Berry und Marathon umfasst, ergab 2022 Mineralreserven von 51,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,62 g/t Gold, die 2,7 Millionen Unzen1 enthalten. In der Grube Marathon hat das Unternehmen 196 RC-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.915 Metern in drei Bänken niedergebracht, die für den Abbau im Jahr 2025 vorgesehen sind. Wenn man ungefähr dieselbe Tonnage mit dem Modell der Mineralreserve 2022 über drei geplante Abbaubänke vergleicht, ergibt das Modell des Erzkontrollblocks aufgrund von 47 % höheren Gehalten deutlich mehr Gold als das Modell der Mineralreserve 2022. Diese Ergebnisse in Verbindung mit den Ergebnissen der Erzkontrolle bei Leprechaun (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2024) untermauern die Mineralreserve 2022 und erhöhen das Vertrauen.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Die Ergebnisse der ersten Erzkontrollbohrungen in der Grube Marathon sind sehr ermutigend: 47 % höhere Goldgehalte, was zu 44 % zusätzlichen Unzen im Vergleich zur Mineralreserve 2022 in demselben Gebiet führt. In Anbetracht dieser Ergebnisse und der Tatsache, dass die Bauarbeiten zu 77 % abgeschlossen sind, wächst unsere Zuversicht, dass wir im zweiten Quartal 2025 das erste Gold bei Valentine erreichen werden.

Im Rahmen unseres erweiterten 100.000-Meter-Programms (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2024) sind auch Diamantbohrungen im Gange, wobei drei Bohrgeräte neue Goldmineralisierungen entlang der Scherzone Valentine Lake anpeilen. Wir freuen uns auf die ersten Ergebnisse, die in den kommenden Wochen erwartet werden, da wir uns weiterhin über das enorme Potenzial freuen, weitere bedeutende Goldentdeckungen auf dem Valentine-Landpaket zu machen."

Vergleich des Marathon Pit Ore Control Block Model mit der Mineralreserve 2022

Bank Blockmodell Erzkontrolle 2022 Mineralische Reserve Prozentuale Abweichung

Tonnen Gehalt (g/t Unzen Tonnen Gehalt (g/t Unzen Tonnen Gehalt Unzen

Au) Au) (g/t

Au)

344 36,065 1.32 1,526 36,441 1.06 1,245 -1% +24% +23%

338 81,608 2.40 6,298 82,789 1.76 4,675 -1% +37% +35%

332 73,237 2.37 5,591 75,718 1.40 3,410 -3% +69% +64%

Insgesamt 190,901 2.19 13,415 194,948 1.49 9,330 -2% +47% +44%

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die auf dem Goldprojekt Valentine für die RC-Erzkontrollbohrungen angewandten QA/QC-Protokolle beinhalten das Einfügen von Leerproben und Standards in regelmäßigen Abständen in jede Probencharge. Das Bohrklein der RC-Bohrungen wird am Bohrgerät in 2,5 kg-Proben aufgespalten, zur Aufbereitung in die SGS-Anlage in Grand Falls-Windsor transportiert, in 1 kg-Proben aufgespalten und dann zur Goldanalyse mittels der LeachWELL-Methode an SGS Burnaby, BC, versandt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von David Schonfeldt P.GEO, dem Chefgeologen von Calibre Mining und einer qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Calibre

Calibre (TSX:CXB) ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Erschließungs- und Explorationsmöglichkeiten in Neufundland und Labrador in Kanada, Nevada und Washington in den USA sowie Nicaragua. Calibre konzentriert sich auf die Schaffung nachhaltiger Werte für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch einen verantwortungsvollen Betrieb und einen disziplinierten Ansatz für Wachstum. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Erschließungsprojekten und Explorationsmöglichkeiten auf Distriktebene wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ryan King

SVP Unternehmensentwicklung & IR

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Der Hauptsitz von Calibre befindet sich in Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, British Columbia, V6C 3L6.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung weder geprüft noch übernimmt sie die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die wir in der Zukunft erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die durch Wörter wie "erwarten", "planen", "antizipieren", "projizieren", "anvisieren", "potenziell", "zeitlich planen", "prognostizieren", "budgetieren", "schätzen", "annehmen", "beabsichtigen", "Strategie", "Ziel", "objektiv", "möglich" oder "glauben" und ähnliche Ausdrücke oder deren negative Konnotationen gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "sollten" oder "könnten". Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Calibre liegen. Eine Auflistung der Risikofaktoren, die für das Unternehmen gelten, finden Sie im Jahresinformationsblatt ("AIF") von Calibre für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, in der Managementdiskussion und -analyse für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in anderen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com veröffentlicht sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen von Calibre basieren auf den geltenden Annahmen und Faktoren, die die Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, und zwar auf der Grundlage der Informationen, die der Geschäftsleitung zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Calibre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Dementsprechend sollte kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Fußnoten:

1. Siehe den technischen Bericht und die Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101 für das Goldprojekt Valentine, Neufundland & Labrador, Kanada, vom 30. November 2022, der auf der Website von Calibre unter www.calibremining.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76709

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76709&tr=1

