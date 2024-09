KI-Hype lässt nach - Globaler Kursrutsch im Technologiesektor

Im Technologiesektor nehmen Anleger zu Beginn des saisonal eher schlechten Börsenmonats September weiter Gewinne mit. Am Vortag schon waren europäische Branchenwerte unter Druck geraten im Sog der New Yorker Nasdaq-Börse, an der vor allem Halbleiterwerte verkauft wurden. Diese Tendenz setzte sich nun am Mittwoch im europäischen Handel fort. Auch in Asien korrigierten Chipwerte bei etwas ernüchtertem Hype um Künstliche Intelligenz (KI).

In New York war der Halbleiterindex SOX am Vorabend um fast acht Prozent abgerutscht, was laut einem Händler der größte Tagesverlust seit dem Corona-Ausbruch im März 2020 war. Allein der KI-Liebling, die Nvidia -Aktie, hatte am Dienstag an einem Tag gut 280 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Anleger wurden dabei auch wieder sensibler für eine drohende Konjunkturabschwächung in der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA. Ein viel beachteter amerikanischer Frühindikator hatte erneut die Prognosen verfehlt.

In Europa traf es die Aktien von ASML am Mittwoch besonders stark. Nachdem die UBS ihre bisherige Kaufempfehlung aufgegeben hatte, fielen sie um mehr als fünf Prozent. Analyst Francois-Xavier Bouvignies traut dem Chipindustrie-Ausrüster ab 2025 im Schnitt eine deutliche geringere Ergebnissteigerung zu als in der jüngsten Zeit gewohnt. Er geht von jährlich durchschnittlich plus 13 Prozent aus nach zuletzt 24 Prozent. Dies sollte auch eine Normalisierung des Bewertungsmaßstabs nach sich ziehen, so der Experte. ASML war in den vergangenen Jahren zum drittwertvollsten europäischen Unternehmen aufgestiegen nach Novo Nordisk und LVMH.

Der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology setzte vor diesem Hintergrund seine Talfahrt fort. Am Mittwoch büßte er 2,6 Prozent ein und damit in etwa so viel wie die Aktien der großen Chipkonzerne Infineon und STMicroelectronics .

Auch im Ausrüsterbereich wurden Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Im MDax erwischt es Aixtron mit einem Abschlag von knapp über vier Prozent. Analystin Olivia Honychurch vom Investmenthaus Jefferies wird in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vorsichtiger für die Perspektiven des Anlagenbauers für 2025. Sie kappte daraufhin deutlich das Kursziel auf 27 Euro, was bei einem Kurs von aktuell 15 Euro aber immer noch viel Luft nach bedeutet.

Anleger dürften nun gespannt sein, wie die Nasdaq am Mittwoch reagiert. Der Hype um Nvidia scheint in den vergangenen Wochen an seine Grenzen gekommen zu sein, denn der Rekord vom Juli bei 140 Dollar wirkt aktuell nicht wirklich greifbar. Anfang August hatte sich der Kurs in einer großen Verkaufswelle, die erst bei 90 Dollar endete, von diesem Niveau sogar um mehr als ein Drittel entfernt. Am Mittwoch dürfte nun zunächst die 100-Dollar-Marke in den Fokus rücken.

Die Gläubigen an in den Himmel wachsende Bäume in Sachen Künstliche Intelligenz hinterfragen langsam, aber sicher ihre teils naive Einstellung zu Bewertungen und den entsprechenden Kursen.

Auch weil die Befürchtungen zunähmen, die Zukunftsvision könnte immer stärker reguliert werden. Auch der Wahlkampf in den USA dürfte dabei für Unsicherheit sorgen. Die Wahlen sind nur noch zwei Monate entfernt.