Bund will Nutzung von Erdwärme und Genehmigung von Wärmepumpen beschleunigen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung treibt den Ausbau klimafreundlicher Wärmeerzeugung voran.

Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch ein Beschleunigungsgesetz für Erdwärme(Geothermie)-Anlagen und den vereinfachten Einsatz vor allem von Groß-Wärmepumpen. Diese sollen bei der Abwägung in Verwaltungsverfahren ein höheres Gewicht bekommen und so schneller gebaut werden können. Dafür wird ihnen - ähnlich wie Windräder und Solarkraftwerke - ein überragendes öffentliches Interesse eingeräumt. Gerade die Fristen für Genehmigungen der Geothermie nach dem Bergrecht werden deutlich verkürzt. Klagen sollen bei Projekten keine aufschiebende Wirkung mehr haben, die Behördenentscheidung kann umgesetzt werden.

Das Potenzial der Erdwärme oder auch von Wärme aus Abwasser oder Flüssen gilt als groß. Die Geothermie macht derzeit etwa zehn Prozent der erneuerbaren Wärme in Deutschland aus. Es gilt aber als möglich, bis zu einem Viertel der gesamten Wärmeversorgung aus dieser Quelle zu decken. Die Investitionen in Bohrungen bis in Tiefen von 4000 Metern sind teuer und mit großen Risiken behaftet. Groß-Wärmepumpen, die ebenfalls auf Erdwärme setzen, gelten als Möglichkeit, um ganze Siedlungen mit klimafreundlicher Wärme zu versorgen.

