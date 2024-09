NNVIDIA Aktie verliert fast 10 Prozent – Sorgencocktail lastet auf KI-Gigant

Schwache US-Konjunkturdaten sowie eine Vorladung des US-Justizministerium haben die NVIDIA-Aktie am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Mit einem Minus von 9,5 Prozent reduzierte sich der Börsenwert um satte 279 Dollar, was dem höchsten Wertverlust eines US-Unternehmens an nur einem Tag entspricht.

Im weiteren Wochenverlauf dürften nun weitere US-Daten, allen voran die Non-Farm Payrolls, stehen.