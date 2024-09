Dax schwächelt vor US-Daten - Daimler Truck legen zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor den US-Arbeitsmarktdaten wagen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt kaum aus der Deckung.

Der deutsche Leitindex Dax trat am Donnerstag zur Handelseröffnung bei 18.612 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. "Angesichts der aktuell dominanten US-Themen ist es für Dax und Co schwierig, ein Eigenleben zu führen. Und das dürfte für den Rest dieser Handelswoche auch so weitergehen", fasste Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners zusammen. In den USA stehen die Beschäftigungszahlen aus der Privatwirtschaft im Mittelpunkt, denen am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht folgen wird. Die Daten sollen Klarheit schaffen, ob die US-Notenbank die erwartete Zinswende mit einer Senkung um einen halben oder um einen viertel Prozentpunkt einleitet.

Bei Daimler Truck kam der Chefwechsel offenbar gut an: die Papiere kletterten um 1,2 Prozent an die Dax-Spitze. Der Lkw-Bauer hat Karin Radström mit Wirkung ab dem 1. Oktober 2024 zur neuen Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Finanzwerte gehörten hingegen zu den größten Dax-Verlierern. Commerzbank gaben 1,3 Prozent nach.

Im SDax legten die Aktien von Hypoport 3,5 Prozent zu, nachdem die Deutsche Börse den Aufstieg des Finanzdienstleisters in den Nebenwerteindex MDax verkündet hatte. Ebenfalls aufrücken werden die Titel von Schott Pharma, die 0,9 Prozent gewannen.

