GNW-Adhoc: Merken Sie sich den Termin für den 10. jährlichen E-Discovery Day vor

^PORTLAND, Oregon, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., der führende

Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement, die Rechts- und IT- Fachleute in die Lage versetzen, komplexe Herausforderungen in den Bereichen E- Discovery, Datenschutz-Compliance, Data Governance, digitale forensische Untersuchungen und Cybersecurity zu bewältigen, freut sich, in Zusammenarbeit mit der Association for Certified E-Discovery Specialists (ACEDS), dem Electronic Discovery Reference Model (EDRM) und eDiscovery Today anzukündigen, dass der 10. jährliche E-Discovery Day am 5. Dezember 2024 stattfinden wird. Der E-Discovery Day ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die die E- Discovery-Branche vereint, um die wesentliche und sich weiterentwickelnde Rolle der E-Discovery in juristischen Prozessen zu würdigen. Diese 2015 von Exterro ins Leben gerufene Branchenveranstaltung umfasst eine Vielzahl von Bildungs- und Networking-Veranstaltungen, Online-Webinaren und Möglichkeiten zur juristischen Weiterbildung (CLE). Mike Hamilton, Vice President of Marketing bei Exterro, sagte: ?Anlässlich des 10. jährlichen E-Discovery Day ist es wichtiger denn je, die unglaubliche Arbeit der E-Discovery-Fachleute zu würdigen, die eine wichtige Rolle im juristischen Prozess spielen. Dieser Tag ist nicht nur eine Würdigung ihrer Beiträge, sondern auch eine wichtige Gelegenheit, die breitere Rechts- und IT-Gemeinschaft über die sich ständig weiterentwickelnde Landschaft der E-Discovery aufzuklären." Was Sie erwartet: * Fortbildungsveranstaltungen: Nehmen Sie an verschiedenen Online-Webinaren und persönlichen Veranstaltungen teil, die wertvolle Einblicke und bewährte Verfahren vermitteln. * Möglichkeiten zum Netzwerken: Knüpfen Sie Kontakte zu Gleichgesinnten und Branchenführern durch interaktive Veranstaltungen, Unterhaltungen in den sozialen Medien und regionale Veranstaltungen vor Ort. * Besondere Feierlichkeiten: Nehmen Sie an einzigartigen und unterhaltsamen Aktivitäten teil, darunter die Verleihung des angesehenen Gayle O'Connor Spirit Award, der von EDRM ausgerichtet wird. ?Der E-Discovery Day hat sich zu einem festen Bestandteil des E-Discovery- Kalenders entwickelt, da er erstklassige Bildungsinhalte mit ansprechenden Networking-Veranstaltungen kombiniert", so Doug Austin, Herausgeber von eDiscovery Today. ?Wir fühlen uns geehrt, mit Exterro, EDRM und ACEDS zusammenzuarbeiten, um diesen bedeutenden Anlass zu feiern." Mary Mack, CEO und Chief Legal Technologist von EDRM, schloss sich diesen Worten an: ?Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Exterro und freuen uns, unseren ganz eigenen E-Discovery-Feiertag mit der Community zu feiern." Mike Quartararo, Präsident von ACEDS, fügte hinzu: ?Der E-Discovery Day gibt uns jedes Jahr die Möglichkeit, die fleißigen Menschen zu würdigen, die Innovation und Erfolg im Bereich der Rechtsfindung vorantreiben." Bleiben Sie informiert: Besuchen Sie unbedingt e-discoveryday.com (https://e-discoveryday.com/), powered by Exterro, und melden Sie sich für den E-Mail-Newsletter an, um aktuelle Informationen und Details über die Veranstaltung zu erhalten. Über Exterro Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Datenanforderungen proaktiv und defensiv zu verwalten. Unsere integrierte Plattform für das Datenrisikomanagement automatisiert die komplexen Zusammenhänge zwischen Datenschutz, rechtlichen Abläufen, digitalen Untersuchungen, Cybersicherheitsmaßnahmen, Compliance und Information Governance. Weitere Informationen finden Sie unter exterro.com (http://exterro.com/). Über ACEDS ACEDS ist der weltweit führende Anbieter von Schulungen und Zertifizierungen in den Bereichen E-Discovery, Information Governance und verwandten Rechtsdisziplinen. ACEDS bietet Ressourcen für Anwaltskanzleien, Rechtsabteilungen von Unternehmen, Dienstleistungsanbieter, Behörden und akademische Einrichtungen und ist ein Berufsverband mit weltweit über 2.500 aktiven Mitgliedern. Weitere Informationen unter ACEDS.org (https://aceds.org/). Über EDRM Das Electronic Discovery Reference Model (EDRM) bietet praktische Ressourcen zur Verbesserung von E-Discovery, Datenschutz, Sicherheit und Information Governance. Seit 2005 hat EDRM Führungsqualitäten, Standards, Instrumente und Leitfäden entwickelt, um bewährte Verfahren weltweit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter [EDRM.net] (https://edrm.net). Über eDiscovery Today eDiscovery Today wird von dem Branchenexperten Doug Austin verfasst und ist die führende tägliche Ressource für eDiscovery- und eDisclosure-Experten. Seit über einem Jahrzehnt informiert Doug die juristische Fachwelt über die neuesten Trends, bewährte Verfahren und Rechtsprechung. Weitere Informationen finden Sie unter ediscoverytoday.com (https://ediscoverytoday.com/). Kontaktinformationen: Madeline Ayres Exterro Madeline.ayres@exterro.com (mailto:Madeline.ayres@exterro.com) °