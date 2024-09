Verborgene Perle oder gefährliche Falle? Ist dieses Investment wirklich 34 Euro wert?

Die Aktie von Bavarian Nordic (WKN: 917165) steht derzeit im Fokus vieler Anleger. Nach einem beeindruckenden Umsatzwachstum und erheblichen Investitionen hat das dänische Biotech-Unternehmen seine Marktposition gestärkt. Doch trotz der positiven Entwicklungen zeigen meine Analysen, dass die Aktie deutlich überbewertet ist. Wie kommt es zu der Diskrepanz zwischen dem fairen Wert und dem Marktpreis, und was bedeutet das für deine Investitionsstrategie?

In diesem Artikel werde ich dir anhand konkreter Zahlen und Fakten aufzeigen, warum die Aktie von Bavarian Nordic aktuell überbewertet ist und welche Risiken du als Anleger unbedingt berücksichtigen solltest.

Die Großaufträge: Ein Indiz für Wachstum oder doch nur ein Strohfeuer?

Beginnen wir mit den guten Nachrichten: Bavarian Nordic hat kürzlich einen Großauftrag erhalten, der das Unternehmen ins Rampenlicht rückt. Ein europäischer Staat hat 440.000 Dosen des Mpox- und Pocken-Impfstoffs bestellt, die im Jahr 2024 ausgeliefert werden sollen. Das klingt nach einem soliden Geschäft, und das ist es auch. Doch was bedeutet das langfristig?

Bavarian Nordic hat angekündigt, dass sie bis Ende 2024 in der Lage sein werden, bis zu 10 Mio. Dosen dieses Impfstoffs zu liefern. Dies deutet auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hin und könnte die Einnahmen des Unternehmens in den kommenden Jahren stabilisieren. Aber bevor du dich zu sehr freust, sollten wir uns die finanziellen Kennzahlen genauer ansehen.

Jynneos: Der Star des Unternehmens, aber mit Risiken

Jynneos, der von der FDA zugelassene Impfstoff gegen Pocken und Mpox, ist das Aushängeschild von Bavarian Nordic. Er ist nicht nur in den USA, sondern auch in der EU und Kanada zugelassen. Das macht Jynneos zu einem globalen Produkt, das in Zeiten von Gesundheitskrisen wie der Mpox-Epidemie von entscheidender Bedeutung ist.

Doch die Nachfrage nach Jynneos hängt stark von der Entwicklung dieser Epidemien ab. Sollte die Mpox-Epidemie schnell unter Kontrolle gebracht werden, könnte die Nachfrage nachlassen. In diesem Fall könnte Bavarian Nordic auf überschüssigen Beständen sitzen bleiben, was die Margen und den Aktienkurs belasten könnte. Zudem könnten zukünftige Wettbewerber auf den Markt drängen und das Monopol von Jynneos infrage stellen.

Schauen wir uns die finanzielle Seite von Bavarian Nordic an

Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von umgerechnet 946 Mio. Euro, was eine erhebliche Steigerung gegenüber den Vorjahren darstellt. Der operative Gewinn lag bei beeindruckenden 292 Mio. Euro. Diese Zahlen zeigen, dass Bavarian Nordic nicht nur wächst, sondern dies auf profitable Weise tut. Mit liquiden Mitteln von aktuell fast 300 Mio. Euro ist das Unternehmen finanziell gut aufgestellt. Dies gibt Bavarian Nordic die Flexibilität, kurzfristige Verpflichtungen problemlos zu erfüllen und in zukünftige Wachstumschancen zu investieren.

Die GuV von Bavarian Nordic

Bavarian Nordic hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Umsatzwachstum verzeichnet. Zwischen 2021 und 2022 stieg der Umsatz von 247 Mio. Euro auf 409 Mio. Euro – das entspricht einem Wachstum von 66 %. Doch das war erst der Anfang: Im Jahr 2023 explodierte der Umsatz weiter auf satte 946 Mio. Euro, ein Anstieg von 131 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung zeigt, dass Bavarian Nordic in der Lage ist, schnell auf Marktchancen zu reagieren und diese effektiv zu nutzen.

Auch bei der Bruttomarge gibt es spannende Entwicklungen zu verzeichnen. Im Jahr 2022 lag die Bruttomarge bei soliden 54 %, doch im Jahr 2023 schoss sie auf beeindruckende 73 % in die Höhe. Diese Verbesserung der Marge zeigt, dass Bavarian Nordic nicht nur mehr verkauft, sondern auch effizienter produziert und höhere Gewinne pro verkauftem Produkt erzielt. Ein klarer Hinweis darauf, dass das Unternehmen seine Produktionsprozesse optimiert hat und die Kosten im Griff hat.

Bavarian Nordic hat in den vergangenen Jahren sein Produktportfolio durch strategische Akquisitionen erweitert. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Kauf des Reisemarkt-Impfstoffportfolios von Emergent BioSolutions im Jahr 2023 für 35,62 Mio. Euro. Dieses Portfolio umfasst Impfstoffe gegen Typhus und Cholera, was das Unternehmen zu einem relevanten Spieler im globalen Reisemarkt macht. Diese Diversifizierung der Einnahmequellen minimiert Risiken und stabilisiert die Umsatzentwicklung, auch wenn die Nachfrage nach bestimmten Impfstoffen schwankt.

Es gibt auch Risiken bei Bavarian Nordic

Ein Problem ist der langsame Produktionsprozess bei Bavarian Nordic. Das Unternehmen gab an, dass die Herstellung eines Bulk-Impfstoffs bis zu sechs Jahre dauern kann, da jeder Produktionszyklus mehrere Tests umfasst, die zusammen etwa 80 Tage in Anspruch nehmen. Diese langsame Produktion könnte zu Engpässen führen, insbesondere wenn die Nachfrage nach Impfstoffen plötzlich ansteigt. Du solltest dir also bewusst sein, dass Verzögerungen in der Produktion zu einem Rückgang der Umsätze führen könnten, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirken könnte.

Bavarian Nordic ist stark von Regierungsaufträgen abhängig, primär aus den USA und der EU. Während diese Aufträge für kurzfristige Einnahmen sorgen, birgt diese Abhängigkeit auch Risiken. Regierungen könnten ihre Impfstoffvorräte plötzlich ändern oder neue Prioritäten setzen, was zu einer Verringerung der Aufträge führen könnte. Zudem besteht das Risiko, dass zukünftige Verträge weniger profitabel sind, wenn Regierungen versuchen, niedrigere Preise auszuhandeln.

Bavarian Nordic hat in den vergangenen Jahren massiv in Sachanlagen investiert. Und das Eigenkapital von Bavarian Nordic ist trotz diverser Herausforderungen in den vergangenen Jahren bemerkenswert stabil geblieben.

Die Aktie ist derzeit zu teuer

Der geschätzte faire Wert einer Aktie von Bavarian Nordic liegt nach meinen Berechnungen bei rund 11 Euro. Im Vergleich dazu wird die Aktie derzeit am Markt für 34 Euro gehandelt. Das bedeutet, dass die Aktie deutlich überbewertet ist. Wenn du also heute zum aktuellen Kurs einsteigst, zahlst du einen deutlichen Aufschlag auf den eigentlichen Wert der Aktie.

Wenn du jetzt investierst, müsstest du darauf hoffen, dass das Unternehmen in den kommenden Jahren deutlich besser abschneidet als erwartet. Doch das Risiko, dass die Aktie eines Tages auf ihren fairen Wert zurückfällt, ist erheblich. Das könnte zu empfindlichen Verlusten führen, insbesondere wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschlechtern oder das Unternehmen seine Prognosen nicht erfüllen kann.

Mein Fazit

Die Analyse zeigt deutlich, dass die Aktie von Bavarian Nordic derzeit erheblich überbewertet ist. Trotz beeindruckender Umsatzsteigerungen und einem soliden Eigenkapital lässt der faire Wert der Aktie im Vergleich zum aktuellen Marktpreis Zweifel aufkommen. Das hohe Risiko, das mit einer Investition zu diesem Zeitpunkt verbunden ist, sollte nicht unterschätzt werden.

Der Artikel Verborgene Perle oder gefährliche Falle? Ist dieses Investment wirklich 34 Euro wert? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

