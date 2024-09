Aktien New York: Techwerte leiden unter Broadcom - Dow nach Job-Daten stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street sind die US-Technologiewerte am Freitag wieder unter Druck geraten. Als Belastung erwies sich ein Kursrutsch bei den Aktien von Broadcom . Der Chipkonzern hatte mit seiner Prognose enttäuscht. Die Standardwerte bewegten sich nur wenig. Der Arbeitsmarktbericht brachte keine klaren Impulse.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte geringfügig auf 40.779,94 Punkte zu, nachdem er vor einer Woche bei gut 41.585 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 5.480,82 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,09 Prozent auf 18.724,76 Zähler ein.

Die US-Wirtschaft schuf im August weniger Arbeitsplätze als erwartet. "Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in einer stabilen Verfassung, wenngleich sich die Dynamik im Trend abschwächt", urteilte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen. Seiner Einschätzung nach stützt dies die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed Mitte September ihre Zinsen senken kann. Für einen großen Schritt um 0,50 Prozentpunkte, der von einigen für möglich gehalten wird, gebe es aber keine Argumente./la/jha/