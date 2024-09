ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 190 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Broadcom nach Zahlen von 185 auf 190 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft mit Halbleitern im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bleibe hinter den Erwartungen der Anleger zurück, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bekräftigte aber seine Kaufempfehlung, da verfehlte KI-Umsätze eher ein kurzfristiges Problem seien./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 00:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben