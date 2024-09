Dax kaum verändert erwartet - US-Jobdaten im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert starten.

Am Donnerstag hatte er leicht schwächer bei 18.576,50 Punkten geschlossen. Jüngste US-Konjunkturdaten stimmten die Investoren zurückhaltend. Einer Umfrage zufolge haben die US-Unternehmen im August spürbar weniger Arbeitsplätze geschaffen als von Fachleuten erwartet. Die wichtigsten Indizes an der Wall Street fanden keine einheitliche Richtung. An den asiatischen Märkten ging es zum Wochenschluss leicht bergab.

Den Beschäftigungszahlen vom Donnerstag folgt am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Die Daten sollen Klarheit schaffen, ob die US-Notenbank die erwartete Zinswende im September mit einer Senkung um einen halben oder um einen viertel Prozentpunkt einleitet. Die Märkte gehen derzeit von einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent aus, dass die Fed im September ihren Leitzins um 25 Basispunkte senken wird.

In Deutschland steht die Veröffentlichung von Daten zur Produktion in der Industrie an. Diese ist im Juli nach Prognosen von Ökonomen um 0,3 Prozent gesunken. Im Juni hatte es noch ein Wachstum von 1,4 Prozent gegeben.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Donnerstag

Dax 18.576,50

Dax-Future 18.614,00

EuroStoxx50 4.815,15

EuroStoxx50-Future 4.830,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Donnerstag Prozent

Dow Jones 40.755,75 -0,5%

Nasdaq 17.127,66 +0,3%

S&P 500 5.503,41 -0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Freitag Uhr Prozent

Nikkei 36.497,75 -0,4%

Shanghai 2.782,00 -0,2%

Hang Seng Kein Handel

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)