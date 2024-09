Salesforce kauft Datenspezialisten für knapp zwei Milliarden Dollar

Salesforce hat nach eigenen Angaben vom Donnerstag eine Vereinbarung zum Kauf von Own Company, einem Anbieter von Datenschutz- und Datenmanagementlösungen, unterzeichnet. Salesforce wolle für Own Company 1,9 Milliarden Dollar in bar zahlen.

Mit der Übernahme wolle Salesforce das Wachstum seiner Produkte für Datensicherheit und Datenschutz beschleunigen. Die Transaktion werde voraussichtlich im vierten Geschäftsquartal von Salesforce abgeschlossen.