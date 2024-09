3 starke Dividendenaktien, die du dir im September anschauen musst!

Starke Dividendenaktien im September? Ja, bitte. Auch wenn dieser Börsenmonat keinen besonders gut im Investorenkreis besitzt, können wir aussichtsreich investieren. Selbst wenn der September-Fluch erneut zuschlagen sollte: Er bietet uns letztlich die Chance, spannende Investitionen mit einem Discount zu erwerben.

Ich habe jedenfalls drei attraktive Dividendenaktien, die noch im September interessant werden dürften. Ja, ich glaube: Es wäre ein Fehler, sie nicht zumindest etwas näher zu betrachten.

1. Starke Dividendenaktie: Innovative Industrial Properties

Die Aktie von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist meine erste Wahl, wenn es um eine starke Dividendenaktie für den September geht. Hinter den Anteilsscheinen steckt ein Real Estate Investment Trust, der sich auf Cannabis-Immobilien spezialisiert hat und lange Zeit ein starkes Wachstum zeigen konnte. Die höheren Zinsen haben jedoch dazu geführt, dass das Wachstum etwas ausblieb und Stagnation einkehrte.

Im Endeffekt führte das jedoch zu einem: Zu einer Value-Bewertung. Innovative Industrial Properties besitzt gegenwärtig eine Dividendenrendite von 6,2 %. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von ca. 15 eher moderate. Beide Kennzahlen wiesen in der Vergangenheit deutlich höhere Werte auf. Ein Qualitätsmerkmal blieb auch in der schwierigen Zeit mit höheren Zinsen stets zumindest konstant: Die Dividende je Aktie.

Innovative Industrial Properties hat bei der letzten Ausschüttung sogar die Dividende je Aktie von 1,82 US-Dollar auf 1,90 US-Dollar erhöht. Für viele Analysten ein Zeichen der Zuversicht, dass das Management wieder positiver in die Zukunft blickt. Und in der Tat: Im September könnte es auch die erste Leitzinssenkung in den USA geben. Damit würde die teilweise schlecht kapitalisierte Cannabisbranche etwas Entlastung spüren. Die Funds from Operations durch die Mieterlöse von Innovative Industrial Properties wären dann wohl auch noch nachhaltiger.+

Insgesamt glaube ich, dass Innovative Industrial Properties bei niedrigeren Zinsen auch wieder stärker investieren dürfte. Das sollte weiteres operatives Wachstum ermöglichen. Auch aus diesem Grund halte ich den REIT jetzt für eine starke Dividendenaktie. Mit einer günstigen Bewertung kann es einen spannenden Turnaround geben. Selbst wenn dieser auf sich warten lässt: Es winken 6,2 % Dividendenrendite, die historisch sehr stabil geblieben sind.

2. starke Dividendenaktie: W. P. Carey!

Der September ist selbstverständlich ein REIT-Monat und auch W. P. Carey (WKN: A1J5SB), meine zweite starke Dividendenaktie, gehört zu dieser Aktiengattung dazu. Die Investitionsthese ist hier jedoch anders. Mit ca. 1.400 Immobilien ist deutlich mehr operative Stabilität gegeben, als bei Innovative Industrial Properties. Doch auch hier ist die fundamentale Bewertung tendenziell eher preiswert.

W. P. Carey besitzt gegenwärtig eine Dividendenrendite von 5,75 %. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis sticht mit einem eher moderaten Wert von 12,9 für das laufende Geschäftsjahr heraus. Beides Kennzahlen, die eine Value-These mit reichlich Dividendenpotenzial begründen können.

Es gibt jedoch auch eine Schattenseite bei W. P. Carey. Im letzten Jahr hat das Management die Dividende je Aktie gesenkt. Der REIT trennte sich von seinen Office-Immobilien, die hohe Dividende je Aktie war nicht mehr nachhaltig. Die Kehrseite ist jedoch auch: Seit der Kürzung von 1,071 US-Dollar auf 0,86 US-Dollar hat das Management die Dividende in zwei Schritten um jeweils 0,5 US-Cent auf 0,87 US-Dollar erhöht. Die Kürzung gab dem REIT daher die nötige Flexibilität, um wieder ein leicht stärkeres Dividendenwachstum zu ermöglichen.

Per Mitte September dürfte W. P. Carey bekannt geben, wie hoch die Dividende für das dritte Quartal ausfällt. Wenn es erneut zu einer Erhöhung kommt, so bedeutet das wohl ein anhaltendes leichtes Dividendenwachstum. Auch operativ kann der REIT wohl Zuwächse im niedrigen bis mittleren, einstelligen Prozentbereich pro Jahr und je Aktie erzielen. Möglich machen das unter anderem Mieterhöhungen durch Inflationsklauseln und Investitionen in weitere Immobilien.

In den kommenden drei bis fünf Jahren denke ich daher, dass die Dividende je Aktie wieder auf 1,00 US-Dollar je Vierteljahr klettern könnte. Das würde eine starke Dividendenaktie mit über 6 % Dividendenrendite bedeuten. Möglicherweise ist der September daher ein guter Zeitpunkt, um sich diese Chance noch einmal etwas intensiver anzusehen.

3. starke Dividendenaktie: BB Biotech

Meine dritte starke Dividendenaktie für den Monat September ist die von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Hierbei handelt es sich nicht um einen REIT. Dafür jedoch um eine spannende Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Biotech-Investitionen konzentriert. Eigentlich ein Wachstumsmarkt. Aber diese Aktie hat in den letzten Quartalen ebenfalls deutlich nachgegeben und sich fast halbiert.

Was ist passiert? Die einfache Antwort: Biotech-Aktien sind häufig eher spekulativer und haben teilweise noch keine Produkte, die marktreif sind. Dafür jedoch innovative Konzepte und Produkte in der Pipeline. In Zeiten hoher Zinsen wollte der Markt jedoch wenig von der Idee und Möglichkeit wissen. Echte Renditen, Gewinne und Cashflows waren bei höheren Zinsen eher gefragt. Das können Biotechs selten bieten. Hinzu kommt außerdem: Biotechs hatten es schwieriger, sich Kapital zu verschaffen. Zinsen verteuerten schließlich die Kreditaufnahme.

Bei BB Biotech führt das jetzt zu einer Besonderheit. Das Net Asset Value je Aktie ist niedriger, als der Aktienkurs. Auch wenn dir der Begriff nichts sagen sollte: Im Endeffekt bedeutet das, dass du das chancenreiche Portfolio günstiger kaufen kannst, als würdest du direkt in jede Chance investieren. Auch hier glaube ich, dass sinkende Zinsen den Biotech-Beteiligungen auf die Sprünge helfen dürften. Selbst wenn nicht: Irgendwann werden die Innovationen sichtbar und das Net Asset Value je Aktie konsequent weiter anheben. Spätestens dann dürfte die Aktie von BB Biotech wieder einen Turnaround hinlegen.

In der Zwischenzeit können wir von einer starken Dividendenaktie profitieren, die wir im Tief kaufen. Das ermöglicht uns ca. 5 % Dividendenrendite beim jetzigen Einstandskurs. Gemäß der Dividendenpolitik zahlt das Management in jedem Jahr 5 % Dividende auf den durchschnittlichen Dezemberkurs des Vorjahres aus. Ich glaube: BB Biotech kann eine interessante, wenngleich nicht immer konstante Dividende und die Möglichkeit auf einen Turnaround bieten. Das skizziert hier ebenfalls eine starke Dividendenaktie.

Deine Wahl!

Wie gesagt: Der September ist kein einfacher Börsenmonat. Chancen warten aber an vielen Ecken. Die von mir vorgestellten REITs und die Beteiligungsgesellschaft gehören für mich definitiv dazu. Jetzt liegt es an dir, deine Möglichkeiten auszuloten.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech, Innovative Industrial Properties und W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech, Innovative Industrial Properties und W. P. Carey.

