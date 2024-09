ASML profitiert von neuen Chipfabriken

Werbung. Nicht mal eine Stunde Autofahrt von der deutschen Grenze entfernt haben unsere niederländischen Nachbarn eine der teuersten Maschinen der Welt entwickelt. Satte 350 Millionen Euro kostet das modernste Lithografie-System von ASML, das eine ganze Fabrikhalle füllt. Damit können Chiphersteller noch schnellere und leistungsfähigere Halbleiter als bisher produzieren. Die erste neue hochpreisige Anlage wurde Anfang des Jahres mit drei Boeing 747-Frachtflugzeugen an den amerikanischen Chiphersteller Intel geliefert, für eine weitere startete im Juli die Auslieferungsphase. Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat ASML gut ein Dutzend Aufträge von den großen Chipherstellern TSMC, Samsung, SK Hynix und Micron für die neuesten Anlagen erhalten. Da auch die Analysten die Aktie sehr positiv bewerten, sollten wir uns das Unternehmen doch mal etwas genauer anschauen…

ASML ist unangefochten der weltweit führende Hersteller von Lithografie-Anlagen für die Chipindustrie. Die neuen sogenannten EXE-Systeme, auch ‚High NA EUV‘ genannt, arbeiten mit extrem ultraviolettem Licht (EUV) und sind vor allem bei Herstellern von Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz gefragt. Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete ASML einen Auftragseingang von 5,6 Milliarden Euro, die Hälfte davon entfallen auf die neuen EUV-Systeme.

Die Niederländer profitieren derzeit besonders stark von den Bestrebungen der westlichen Welt, ihre Abhängigkeit von der Chipproduktion in Asien zu reduzieren. Wie stark Asien den Chipmarkt dominiert, spiegelt sich in den Umsätzen von ASML wider: 2023 wurden gerade mal 4 Prozent des Konzernumsatzes in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten) erzielt, 10 Prozent in den USA und 86 Prozent in Asien.

Für das Gesamtjahr rechnen Analysten mit einem Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres von rund 27,6 Milliarden Euro und einem Rückgang des Nettoergebnisses um rund 5 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Christophe Fouquet, seit Ende April 2024 neuer Vorstandschef von ASML, bezeichnet das aktuelle Geschäftsjahr als Übergangsjahr, in dem ASML kontinuierlich in den Ausbau der Kapazitäten und neue Technologien investiert.

In Anbetracht der hohen Investitionen sowie der geopolitischen Unsicherheit können Anlegende anstelle der Aktie auch eine strukturierte Anlagevariante in Erwägung ziehen: unsere Aktienanleihe. Sie ist mit einem attraktiven Zinskupon und einem Risikopuffer ausgestattet. Letzterer bietet im Falle eines Kursrückschlags teilweise Schutz, der wichtig werden kann, falls sich die kostspieligen Geräte von ASML nicht zum Kassenschlager entwickeln.



7,5 Prozent Zinsen bei 15 Prozent Risikopuffer



Die DekaBank 7,50 % ASML Aktienanleihe 10/2025 (WKN DK1CZT) zahlt zur Fälligkeit nach einem Jahr einen festen Zins in Höhe von 7,5 Prozent p.a. bezogen auf den Nennbetrag von 1.000 Euro. Die Zinsen gibt es auf jeden Fall. Damit aber die Rückzahlung zum Nennbetrag erfolgt, muss der Schlusskurs der ASML-Aktie am Bewertungstag (25.09.2025) mindestens 85 Prozent des Startwerts betragen. Startwert ist der Schlusskurs am Ende der Zeichnungsfrist, am 30.09.2024. Damit bietet die Aktienanleihe einen Risikopuffer von 15 Prozent.



Liegt der Schlusskurs der ASML-Aktie jedoch darunter, drohen Verluste bei der Rückzahlung. In diesem Fall wird nicht der Nennbetrag von 1.000 Euro ausgezahlt. Anlegende erhalten stattdessen ASML-Aktien – dabei zahlen sie den Basispreis von 85 Prozent des Startwerts, wobei der Gegenwert der Aktie zu diesem Zeitpunkt geringer ist. Zudem sollten Sie bedenken, dass eine Aktienanleihe wie jede Schuldverschreibung insgesamt dem Emittentenrisiko unterliegt. Im Klartext heißt das, dass im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Betrags drohen.



Die Zeichnung läuft vom 09.09.2024 bis 30.09.2024 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1CZT3_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Eine ausgezeichnete Emittentin! DekaBank mit bestem Primärmarkt. Mehr Informationen unter www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner2023/, www.zertifikateawards.de sowie unter www.scopeexplorer.com/scope-awards/2024/certificate

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.