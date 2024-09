IRW-News: NurExone Biologic Inc.: NurExone demonstriert erweitertes therapeutisches Zeitfenster von ExoPTEN nach Rückenmarksverletzung in präklinischer Studie.

IRW-PRESS: NurExone Biologic Inc.: NurExone demonstriert erweitertes therapeutisches Zeitfenster von ExoPTEN nach Rückenmarksverletzung in präklinischer Studie.

TORONTO und HAIFA, Israel, 06. September 2024 - NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX), (OTCQB: NRXBF), (Deutschland: J90) (das Unternehmen oder NurExone) freut sich, überzeugende neue Erkenntnisse bekannt zu geben, die das therapeutische Potenzial von ExoPTEN für Patienten mit Rückenmarksverletzungen hervorheben. In einer kürzlich durchgeführten präklinischen Studie mit einem Kompressionsmodell des Rückenmarks zeigte unser Team, dass ExoPTEN eine starke Fähigkeit besitzt, das Verletzungsgebiet gezielt anzusteuern und sich dort anzusammeln, selbst wenn es bis zu eine Woche nach der Verletzung verabreicht wird. Diese Erkenntnis ist entscheidend, da sie auf ein langes Zeitfenster hinweist, in dem eine Behandlung wirksam durchgeführt werden kann.

Dr. Lior Shaltiel, Chief Executive Officer von NurExone, betonte die reale Bedeutung dieser Fähigkeit, indem er erklärte, dass die Möglichkeit, Patienten bis zu 7 Tage nach der Verletzung zu behandeln, den Kreis der behandlungsfähigen Patienten erweitern und das Wirkungsfenster verlängern könnte, was zu einer verbesserten Genesung führt. Darüber hinaus können die Erkenntnisse die Fähigkeit zur Rekrutierung von Patienten für klinische Studien erheblich verbessern und die Anzahl behandelbarer Patienten erhöhen, ohne durch ein kurzes therapeutisches Zeitfenster oder Krankenhausadministrationsprobleme eingeschränkt zu sein. Er fuhr fort: Angesichts der global geschätzten Inzidenz von Rückenmarksverletzungen zwischen 250.000 und 500.000 Fällen jährlich und der Tatsache, dass einige Patienten keine sofortige Behandlung erhalten, könnte der potenzielle Markt für eine Therapie, die bis zu 1 Woche nach der Verletzung wirksam ist, erheblich sein.

Wie in Abbildung 1 gezeigt, wurde ExoPTEN mit einem fluoreszierenden Marker versehen und Ratten mit induzierten Rückenmarksverletzungen verabreicht. Die Verabreichung erfolgte zu vier verschiedenen Zeitpunkten: am Tag der Verletzung (Tag 0), 3 Tage später, 5 Tage später und 7 Tage später. Diese wurden miteinander und mit einer unbehandelten Kontrollgruppe verglichen. Ziel war es, zu bewerten, wie gut ExoPTEN das Verletzungsgebiet im Laufe der Zeit ansteuert und sich dort ansammelt.

Mit einem fortschrittlichen In-Vivo-Bildgebungssystem (IVIS) wurde beobachtet, dass sich ExoPTEN kontinuierlich am Verletzungsort ansammelte. Ein bemerkenswerter Gradient der Zielgenauigkeit wurde festgestellt, wobei spätere Verabreichungszeiten zu einer zunehmend höheren Akkumulation führten. Die höchste Akkumulation wurde bei denjenigen festgestellt, die 7 Tage nach der Verletzung behandelt wurden, mit einer statistisch signifikanten dosisabhängigen Ansammlung von ExoPTEN am Verletzungsort.

Diese Ergebnisse unterstreichen die außergewöhnliche Zielgenauigkeit von ExoPTEN, selbst 7 Tage nach der Verletzung, und deuten auf ein breites therapeutisches Zeitfenster für Interventionen hin. Dies schafft neue Möglichkeiten für den Zeitpunkt und die Flexibilität der Behandlung und erhöht das Genesungspotenzial bei Patienten mit Rückenmarksverletzungen.

Dr. Noa Avni, Leiterin der Forschung und Entwicklung, erklärte: Wir sind begeistert von den Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf unser Design der Phase-I/II-Studie und die Patientenversorgung. Das erweiterte therapeutische Zeitfenster, das wir demonstriert haben, hebt nicht nur die Wirksamkeit unserer exosomenbasierten Therapie hervor, sondern bietet auch Hoffnung auf flexible Behandlungsregime in klinischen Umgebungen.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSX Venture Exchange (TSXV) und OTCQB notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch geführte, exosomenbasierte Therapien entwickelt, die nicht-invasiv an Patienten verabreicht werden, die Verletzungen des

Zentralnervensystems erlitten haben. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen, hat sich bei der intranasalen Verabreichung bei 75 % der Laborratten als wirksam zur Wiederherstellung der motorischen Funktionen erwiesen. ExoPTEN wurde von der FDA als Orphan Drug Designation anerkannt. Es wird erwartet, dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nicht-invasiven, gezielten Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie könnte, wird, sollte, könnte, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die negative oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf die Ergebnisse und Auswirkungen der Studie; den Zeitrahmen für die Verabreichung der Behandlung und die potenzielle Eignung von Patienten; die Behandlung, die zu einer verbesserten Genesung führt; ein breites therapeutisches Zeitfenster für Interventionen; anpassbare Behandlungsregime in klinischen Umgebungen; das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des Zentralnervensystems; das Engagement des Unternehmens mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren; sowie die Plattformtechnologie von NurExone, die neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an einer nichtinvasiven gezielten Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den dem Management zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zur Verfügung stehenden Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen getroffen, darunter die allgemeinen Geschäfts- und wirtschaftlichen Bedingungen der Branchen und Länder, in denen wir tätig sind; die allgemeinen Marktbedingungen; die Fähigkeit, zusätzliche Finanzierung zu sichern; Partnerschaften, die die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft haben; Patente, die die Technologie von NurExone schützen; die beabsichtigten Vorteile und Wirkungen der Arzneimittelprodukte des Unternehmens; die Fortschritte des Unternehmens durch neue Partnerschaften und Technologien in Richtung Kommerzialisierung ihrer Produkte; das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens, die neu und erfinderisch sind; das geistige Eigentum, das die beabsichtigte Wirkung auf das Unternehmen und sein Geschäft hat; Exosomen, die eine ideale und natürliche Wahl für die Arzneimittelverabreichung werden; die Fortschritte des Unternehmens im Herstellungsprozess von Exosomen; Exosomen, die ein enormes Potenzial für die regenerative Medizin bieten; die Produktionsmethoden des Unternehmens, die weiterhin zuverlässig sind; das Unternehmen wird Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosomenproduktionsmethode haben; Exosomen werden ein exzellentes, gezieltes System für die Arzneimittelverabreichung darstellen; das Unternehmen wird den Weg für regenerative Medizinbehandlungen für eine Vielzahl von klinischen Indikationen ebnen, sowohl durch das Unternehmen selbst als auch durch zukünftige Kooperationspartner; das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens wird eine potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des Zentralnervensystems sein; das Unternehmen wird mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren zusammenarbeiten; die Studie wird die beabsichtigten Ergebnisse erzielen und die beabsichtigten Auswirkungen auf das Unternehmen und sein Geschäft haben; ExoPTEN wird einen längeren Zeitrahmen für die Verabreichung der Behandlung haben und daher wird es zusätzliche geeignete Patienten geben; die Behandlung wird zu einer verbesserten Genesung führen; es wird ein breites therapeutisches Zeitfenster für Interventionen geben; es wird anpassbare Behandlungsregime in klinischen Umgebungen geben; und die Plattformtechnologie von NurExone wird Pharmaunternehmen neuartige Lösungen bieten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochenen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem frühen Entwicklungsstadium des Unternehmens; dem bisherigen Fehlen von Einnahmen; staatlichen Vorschriften; der Marktakzeptanz seiner Produkte; dem schnellen technologischen Wandel; der Abhängigkeit von Schlüsselpersonen; dem Schutz des geistigen Eigentums des Unternehmens; der Abhängigkeit von strategischen Partnern des Unternehmens; der Tatsache, dass die präklinische Arzneimittelentwicklung ungewiss ist und die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens möglicherweise nie in klinische Studien übergehen; der Tatsache, dass die Ergebnisse präklinischer Studien und klinischer Frühphasenstudien möglicherweise nicht die Ergebnisse späterer klinischer Studien vorhersagen; den ungewissen Ergebnissen, Kosten und dem Zeitplan von Produktentwicklungsaktivitäten, präklinischen Studien und klinischen Studien des Unternehmens; dem ungewissen klinischen Entwicklungsprozess, einschließlich des Risikos, dass klinische Studien möglicherweise nicht effektiv gestaltet sind oder positive Ergebnisse liefern; der potenziellen Unfähigkeit, die behördliche Zulassung für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; der Einführung von konkurrierenden Medikamenten, die sicherer, wirksamer oder kostengünstiger sind als die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens oder diesen anderweitig überlegen sind; der Möglichkeit, dass die Einleitung, Durchführung und der Abschluss präklinischer Studien und klinischer Studien verzögert, negativ beeinflusst oder durch unvorhergesehene Probleme beeinträchtigt werden; der potenziellen Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zu erhalten; der potenziellen Unfähigkeit, den Schutz des geistigen Eigentums für die Arzneimittelkandidaten des Unternehmens zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; der Möglichkeit, dass die NurExone-Plattformtechnologie keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bietet; dem Risiko, dass das geistige Eigentum und die Technologie des Unternehmens nicht die beabsichtigten Auswirkungen auf das Unternehmen und/oder sein Geschäft haben; der Unfähigkeit des Unternehmens, Partnerschaften zu verwirklichen; dem Risiko, dass Exosomen nicht zu einer idealen und/oder natürlichen Wahl für die Arzneimittelverabreichung werden; dem Risiko, dass das Unternehmen keine Fortschritte im Herstellungsprozess von Exosomen erzielen kann; dem Risiko, dass Exosomen keine brauchbare Option in der regenerativen Medizin darstellen; dem Risiko, dass die Produktionsmethoden des Unternehmens unzuverlässig werden; dem Risiko, dass das Unternehmen nicht flexibel in der Optimierung seiner Exosomenproduktionsmethode sein wird; dem Risiko, dass Exosomen kein gezieltes System für die Arzneimittelverabreichung darstellen; dem Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, den Weg für Behandlungen der regenerativen Medizin für eine Vielzahl von klinischen Indikationen durch das Unternehmen und/oder mit zukünftigen Kooperationspartnern zu ebnen; dem Risiko, dass das ExoPTEN-Nanomedikament des Unternehmens nicht als potenzielle Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und/oder andere Indikationen des Zentralnervensystems funktioniert; dem Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und/oder Innovatoren auf Konferenzen oder überhaupt in Kontakt zu treten; dem Risiko, dass die NurExone-Plattformtechnologie keine neuartigen Lösungen für Pharmaunternehmen bieten wird, die an einer nichtinvasiven gezielten Arzneimittelverabreichung für andere Indikationen interessiert sind; dem Risiko, dass die Studie nicht die beabsichtigten Ergebnisse liefert und/oder nicht die beabsichtigten Auswirkungen auf das Unternehmen und sein Geschäft hat; dem Risiko, dass der Zeitraum für die Verabreichung der Behandlung nicht verlängert wird und/oder nicht zu einer höheren Anzahl an geeigneten Patienten führt; dem Risiko, dass die Behandlung nicht zu einer verbesserten Genesung führt; dem Risiko, dass es kein breiteres therapeutisches Zeitfenster für Interventionen gibt; dem Risiko, dass es keine anpassbaren Behandlungsregime in klinischen Umgebungen gibt; sowie den unter der Überschrift Risk Factors auf den Seiten 29 bis 36 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 30. März 2023 erörterten Risiken, eine Kopie davon ist im SEDAR+ Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf Annahmen basieren, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wie gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulatory Service Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernimmt die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2024/09/06/2942347/0/en/NurExone-Demonstrates-Extended-Therapeutic-Window-of-ExoPTEN-Post-Spinal-Cord-Injury-in-Preclinical-Study.html

