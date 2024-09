Verfassungsschutz warnt vor russischen Cyberangriffen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Bundesverfassungsschutz warnt vor Angriffen russischer Hacker auf EU-Staaten und Einrichtungen des westlichen Militärbündnisses Nato.

In einem am Montag veröffentlichten Beitrag auf X wird gemeinsam mit internationalen Partnern "aktuell" auf Cyberangriffe der Einheit 29155 des russischen Militärgeheimdienstes GRU hingewiesen. Die Kurznachricht ist verlinkt mit einer Mitteilung vom 5. September, in der das Bundesamt für Verfassungsschutz gemeinsam mit amerikanischen Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten über weltweite russische Cyberaktivitäten informiert. Demnach ist die Einheit 29155 bekannt durch Sabotage und Mordanschläge. Mitglieder der Einheit sollen unter anderem für den Giftanschlag auf Sergej Skripal 2018 verantwortlich sein. Der GRU-Oberst war zum britischen Geheimdienst übergelaufen, wurde enttarnt und 2010 im Rahmen eines Agentenaustausches freigelassen.

