ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Oracle auf 170 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Oracle von 150 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe in einem saisonal eher schwachen Quartal das Wachstum beschleunigt, lobte der Experte Brent Thill in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Alle Augen richteten sich auf den Analystentag am Donnerstag, auf dem mit Zielen für das Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus zu rechnen sei./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 23:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / 00:00 / ET

