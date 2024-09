Goldman Sachs rechnet für 3. Quartal mit sinkenden Handelseinnahmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Toronto (Reuters) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs rechet für das dritte Quartal mit einem Rückkgang der Handelseinnahmen.

Angesichts "eines schwierigeren makroökonomischen Umfelds, insbesondere im August, tendiert das Geschäft um fast zehn Prozent nach unten", sagte Goldman-Chef David Solomon am Montag auf einer Finanzkonferenz in New York. Goldman hatte im Frühjahr dank florierender Geschäfte mit Anleihe-Emissionen und einer starken Anleihehandelsgeschäfts ihren Gewinn mehr als verdoppelt. Die Bank verdiente im zweiten Quartal 3,04 Milliarden Dollar nach 1,22 Milliarden Dollar vor Jahresfrist.

