IG Metall - VW hat Beschäftigungssicherung gekündigt

Frankfurt (Reuters) - Volkswagen hat im Zuge seines Sparkurses diverse Tarifverträge inklusive der Beschäftigungssicherung offiziell gekündigt.

Die Kündigung "einer ganzen Palette an Tarifverträgen" durch den Volkswagen-Vorstand sei eingegangen, teilte IG Metall am Dienstag mit. Ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte, dass dazu auch die eigentlich bis 2029 laufende Beschäftigungssicherung gehöre. Die IG Metall lud gleichzeitig zu Stellungnahmen von VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger am Nachmittag ein. Volkswagen hatte drastische Sparmaßnahmen angekündigt und die Schließung von Werken in Deutschland nicht ausgeschlossen.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)