AKTIE IM FOKUS: Stratec starten nach Berenberg-Kaufempfehlung Erholungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stratec -Aktie hat am Mittwoch nach einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg ihre Verluste der vergangenen drei Handelstage wieder wettgemacht. Sie legte am späteren Vormittag an der SDax -Spitze um 5,4 Prozent auf 42,25 Euro zu, wurde dann aber knapp unter dem 50-Tage-Durchschnitt ausgebremst. Diese gleitende Linie signalisiert den mittelfristigen Trend und verläuft bei 42,35 Euro.

Berenberg-Analyst Odysseas Manesiotis hob die Aktie des Spezialisten für Invitro-Diagnostik von "Hold" auf "Buy" und das Kursziel von 41 auf 50 Euro. Nach der Kurskorrektur der Aktie von rund 70 Prozent seit dem Rekordniveau 2021 sieht der Experte den Einstiegszeitpunkt gekommen. Denn zugleich dürfte in diesem Jahr nun auch die Talsohle beim Umsatz im Instrumentenbereich erreicht worden sein, schrieb er. Allgemein verwies Manesiotis auf einen inzwischen verbesserten Umsatzmix und zunehmende Geschäftsaktivitäten sowie auch auf eine stärkere Auslastung durch Partnerschaften./ck/jha/